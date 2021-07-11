İŞKUR’dan müjde: En az ilkokul mezunu tam 3.550 TL maaş ile 12 ilde personel alımları! İşte başvuru şartları ve kadrolar
İŞKUR korona virüs salgını ile zorlu günlerden geçen işsiz vatandaşlar için bir hayli destek sunmaya devam ediyor. Bu sefer de bütün 12 değişik şehirde istihdam etmek üzere 3.550 TL ücret ile personel alımları olacağını açıkladı. Müracaat yapan vatandaşlar arasından şayet pozitif cevap kazançsa 3 aylık iş başı eğitim programlarına katılma vaziyetleri mevzubahisi olacak. Bu anlarda kişiler hangi koşullar ile kimlerin katılabilecek olduğunu açıkladı. İŞKUR 12 farklı ilde personel alımları olacağına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile hizmet merkezlerine istenildiği zaman başvuru yapılarak iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanarak programa katılabilirsiniz.
İŞKUR korona virüs salgını ile zorlu günlerden geçen vatandaşlar için birçok destek sunmaya devam ediyor. Bu sefer de tam 12 farklı ilde istihdam etmek üzere 3.550 TL maaş ile personel alımları olacağını açıkladı. Başvuru yapan vatandaşlar arasından eğer olumlu yanıt gelirse 3 aylık iş başı eğitim programlarına katılma durumları söz konusu olacak.
Bu anlarda vatandaşların hangi şartlar ile başvuru yapabilecekleri de netlik kazanmış oldu.
Şartlar arasında;
En az 15 yaşında olmakİşkur üzerinde işsiz olarak kayıtlı olmak
SGK kapsamında emekli maaşı almamak
Son 1 aylık süreç içerisinde SGK kollarından prim ödemesi yapmamak
Son 3 aylık süreç içerisinde işverenlerin çalışanı olmamak
İşverenlerin kan hışmı ya da eşleri olmamak
İşverenlerin birinci ya da ikinci dereceden akrabaları olmamak
İş ve meslek danışmanlık hizmetleri alan vatandaşlar başvuru yapabilecekler.