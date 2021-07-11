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İŞKUR’dan müjde: En az ilkokul mezunu tam 3.550 TL maaş ile 12 ilde personel alımları! İşte başvuru şartları ve kadrolar

İŞKUR korona virüs salgını ile zorlu günlerden geçen işsiz vatandaşlar için bir hayli destek sunmaya devam ediyor. Bu sefer de bütün 12 değişik şehirde istihdam etmek üzere 3.550 TL ücret ile personel alımları olacağını açıkladı. Müracaat yapan vatandaşlar arasından şayet pozitif cevap kazançsa 3 aylık iş başı eğitim programlarına katılma vaziyetleri mevzubahisi olacak. Bu anlarda kişiler hangi koşullar ile kimlerin katılabilecek olduğunu açıkladı. İŞKUR 12 farklı ilde personel alımları olacağına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile hizmet merkezlerine istenildiği zaman başvuru yapılarak iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanarak programa katılabilirsiniz.

takvim.com.tr
11.07.2021 12:36 - Son Güncelleme: 11.07.2021 12:36
İŞKUR’dan müjde: En az ilkokul mezunu tam 3.550 TL maaş ile 12 ilde personel alımları! İşte başvuru şartları ve kadrolar

İŞKUR korona virüs salgını ile zorlu günlerden geçen vatandaşlar için birçok destek sunmaya devam ediyor. Bu sefer de tam 12 farklı ilde istihdam etmek üzere 3.550 TL maaş ile personel alımları olacağını açıkladı. Başvuru yapan vatandaşlar arasından eğer olumlu yanıt gelirse 3 aylık iş başı eğitim programlarına katılma durumları söz konusu olacak.

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İŞKUR’dan müjde: En az ilkokul mezunu tam 3.550 TL maaş ile 12 ilde personel alımları! İşte başvuru şartları ve kadrolar

İŞKUR personel alım yapılacak iller…

İşkur 12 farklı ilde personel alımları olacağına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gelen bu açıklamalar sırasında hangi iller olduğu netlik kazandı.

İŞKUR’dan müjde: En az ilkokul mezunu tam 3.550 TL maaş ile 12 ilde personel alımları! İşte başvuru şartları ve kadrolar

Açıklanan iller;

Antalya,

Elazığ,

Manisa,

Batman,

Mardin,

Ankara,

Muğla,

İstanbul,

Malatya,

İzmir,

Balıkesir

Düzce olarak netlik kazandı.

İŞKUR’dan müjde: En az ilkokul mezunu tam 3.550 TL maaş ile 12 ilde personel alımları! İşte başvuru şartları ve kadrolar

Alım yapılacak olan alanlar da pazarlamadan ön muhasebeci, aşçı yardımcılarından müşteri hizmetleri gibi birçok alana hitap edecek olduğu belirlendi.

İŞKUR’dan müjde: En az ilkokul mezunu tam 3.550 TL maaş ile 12 ilde personel alımları! İşte başvuru şartları ve kadrolar

Bu anlarda vatandaşların hangi şartlar ile başvuru yapabilecekleri de netlik kazanmış oldu.

Şartlar arasında;

En az 15 yaşında olmakİşkur üzerinde işsiz olarak kayıtlı olmak

SGK kapsamında emekli maaşı almamak

Son 1 aylık süreç içerisinde SGK kollarından prim ödemesi yapmamak

Son 3 aylık süreç içerisinde işverenlerin çalışanı olmamak

İşverenlerin kan hışmı ya da eşleri olmamak

İşverenlerin birinci ya da ikinci dereceden akrabaları olmamak

İş ve meslek danışmanlık hizmetleri alan vatandaşlar başvuru yapabilecekler.