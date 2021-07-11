İŞKUR’dan müjde: En az ilkokul mezunu tam 3.550 TL maaş ile 12 ilde personel alımları! İşte başvuru şartları ve kadrolar

İŞKUR korona virüs salgını ile zorlu günlerden geçen işsiz vatandaşlar için bir hayli destek sunmaya devam ediyor. Bu sefer de bütün 12 değişik şehirde istihdam etmek üzere 3.550 TL ücret ile personel alımları olacağını açıkladı. Müracaat yapan vatandaşlar arasından şayet pozitif cevap kazançsa 3 aylık iş başı eğitim programlarına katılma vaziyetleri mevzubahisi olacak. Bu anlarda kişiler hangi koşullar ile kimlerin katılabilecek olduğunu açıkladı. İŞKUR 12 farklı ilde personel alımları olacağına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile hizmet merkezlerine istenildiği zaman başvuru yapılarak iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanarak programa katılabilirsiniz.

11.07.2021 12:36 - Son Güncelleme: 11.07.2021 12:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





