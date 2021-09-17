Anında 8.500 TL ödeme alabilirsiniz! Süre aşımına uğrayan parasını kaybeder! SSK Bağ-Kurlular ivediklikle başvurusunu yapacak
Anında 8.500 TL ödeme alabilirsiniz! Süre aşımına uğrayan parasını kaybeder! SSK Bağ-Kurlular ivediklikle başvurusunu yapacak. Emekliliği bekleyen vatandaşlara nakit avans ödemesi veriliyor. Emekli aylığının bağlanmasını bekleyenlere sunulan avans imkanının benzeri mevcut emekliler için de sık sık gündeme getiriliyor. Bu doğrultuda da 12, 24 ya da 36 taksitle avans alma imkanının sağlanıp sağlanmayacağı merak ediliyor. Emeklilik başvurusu yapan kişiye avans ödemesi yapılması için aylığın 90 gün içinde bağlanamamış olması ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazılı başvuru yapılması gerekiyor. Böylece net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapılmaktadır.
17.09.2021 18:10
- Son Güncelleme: 17.09.2021 18:10
Anında 8.500 TL ödeme alabilirsiniz! Süre aşımına uğrayan parasını kaybeder! SSK Bağ-Kurlular ivediklikle başvurusunu yapacak. Emekli olmayı bekleyenlere nakit avans ödemesi yapılmaktadır. Tüm şartları karşılayıp emeklilik başvurusu yapan kişiler 10 güne kadar bir süre zarfında maaşına kavuşuyor. İşlemleri uzayanlar ise 8 bin 477 liraya varan avanstan yararlanıyor. Aynı zamanda emekli aylığını bekleyenlere sunulan avans imkanının benzerinin, mevcut emekliler için de hayata geçirilmesi bekleniyor. Talepler kabul edilirse, emekliler 3 maaş avans alabilecek. Böylece her emekli maaşından kesilecek toplu bir para alabilme hakkına sahip olacak.