Başvuran 1.150 TL nakit para alıyor! 2 sene geri ödemesiz kredi desteği de veriliyor! Kira yardımı başvuru şartları ise…
Dar gelirli vatandaşlara ekonomik destekler verilmeye devam ediyor ve yoğun ilgi görenler arasında kira yardımı yer alıyor. Başvuran ve şartları taşıyan kişiler 1.150 TL nakit para alıyor. Her ay ev kirası ödemek zorunda olan ve başaramayıp biriktiren vatandaşlar böylece rahat bir nefes alma fırsatını elde ediyor. Ayrıca 2 sene geri ödemesiz, 10 yıl vade ile 400 bin TL 'ye kadar kredi desteği de sağlanıyor. Evi kentsel dönüşüme gidecek olan vatandaşlar bu iki seçenekten biri için başvuru yapabilir. Peki Kira yardımı başvuru şartları nelerdir?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından risk tespiti yapılan evler kentsel dönüşüme gidiyor. Bu durumda ev sahipleri ve kiracılar için yardımlar sağlanıyor ve 1.150 TL kira yardımı, 2.300 TL taşınma desteği dikkat çekenler ve yoğun ilgi görenler arasında yer alıyor. 2 sene geri ödemesiz kredi desteği de veriliyor ve kredi şartları merak ediliyor. Kira yardımı başvuru şartları ile ilgili tüm detaylar haberimizde yer alıyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu yıl risk tespiti yapılan 100 bin konutu dönüştürmeyi hedefliyor. Evi dönüşüme girecek hem hak sahiplerine, hem de kiracılara da kamu tarafından kira yardımı yapılıyor. Büyük şehirlerde 1.150 liraya kadar 18 ay olan kira yardımı, kiracılara tek seferde 2 bin 300 lira olarak ödeniyor.
Kira yardımı alabilmek isteyen dar gelirli vatandaşlar Alo 183 Sosyal Destek Başvurusu Telefon Hattı üzerinden bilgi alabiliyor.
Kentsel dönüşüm kira yardımına başvuruda bulunmak isteyenler riskli yapının yıkım tarihinden itibaren 3 ay içerisinde bu ildeki belediyeye başvuru yapmaları yeterli oluyor.