Başvuran 1.150 TL nakit para alıyor! 2 sene geri ödemesiz kredi desteği de veriliyor! Kira yardımı başvuru şartları ise…

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından risk tespiti yapılan evler kentsel dönüşüme gidiyor. Bu durumda ev sahipleri ve kiracılar için yardımlar sağlanıyor ve 1.150 TL kira yardımı, 2.300 TL taşınma desteği dikkat çekenler ve yoğun ilgi görenler arasında yer alıyor. 2 sene geri ödemesiz kredi desteği de veriliyor ve kredi şartları merak ediliyor. Kira yardımı başvuru şartları ile ilgili tüm detaylar haberimizde yer alıyor.