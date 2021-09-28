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Haberler Ekonomi Anında 1.000 TL'den fazla artacak! Emekliye sevinç rüzgarları estirecek haber! 2022 yılının başında o kişilere en az...

Anında 1.000 TL'den fazla artacak! Emekliye sevinç rüzgarları estirecek haber! 2022 yılının başında o kişilere en az...

Emekliye sevinç rüzgarları estirecek haber! Hemen 1.000 TL'den fazla artacak! 2022 yılının başında o vatandaşlara en az... Temmuz'da ay çifte ödeme alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdi Ocak Ayı ayında maaşlarını artıracak olan zam tutarına kulak kabarttı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin maaşlarına zam isteği gündeme geldi. Türkiye Emekliler Derneği en düşük emekli aylığının asgari ücret civarında olmasını ifade ediyor. Bu tarafta emekliler maaşlarına zam yapılıp yapılmayacağı ise milyonların gündemindeki konumunu almaya devam ediyor.

takvim.com.tr
28.09.2021 09:13 - Son Güncelleme: 28.09.2021 09:13
Anında 1.000 TL’den fazla artacak! Emekliye sevinç rüzgarları estirecek haber! 2022 yılının başında o kişilere en az...

İki ay evvelce milyonlarca vatandaşın aldığı emekli maaşında artış yaşandı ve SSK ve Bağ-Kur emeklileri amacıyla maaşın arttığı ay çifter kazanç ayı oldu. Milyonlarca emekli bayram evvel hem zamlı maaşlarını hem de ikramiye ödemelerini aldı. 13 milyondan çok emeklinin maaşında yeni bir talep sunuldu. Türkiye Emekliler Derneği, en düşük emekli maaşının asgari ücret civarında olması ifade etti. Eğer bu talep yaşama geçerse, en düşük emekli aylığında 1.100 TL üstünde bir artış gerçekleşeceği öngörülüyor. Sunulan bu talebin yaşama geçip geçmeyeceği ise Ocak Ayı 2022'de netlik kazanacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Anında 1.000 TL’den fazla artacak! Emekliye sevinç rüzgarları estirecek haber! 2022 yılının başında o kişilere en az...

EMEKLİYE YÜZDE 8.45 ORANINDA ZAM

SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına senenin ilk yarısındaki enflasyona bağlı olarak yüzde 8.45 oranında zam yapıldı. Buna göre, en düşük SSK'lı emekli aylığı 2 bin 624 liraya yükseldi.

Anında 1.000 TL’den fazla artacak! Emekliye sevinç rüzgarları estirecek haber! 2022 yılının başında o kişilere en az...

EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI OCAK/TEMMUZ

SSK (2000 ÖNCESİ)..... 2.420.....2.624

SSK (2000 SONRASI)...1.500.....1.627

BAĞ-KUR (ESNAF)......1.763.....1.912

BAĞ-KUR (TARIM).......1.662....1.802

EMEKLİ SANDIĞI.........3.020....3.275


Anında 1.000 TL’den fazla artacak! Emekliye sevinç rüzgarları estirecek haber! 2022 yılının başında o kişilere en az...

EMEKLİ MAAŞI EK ÖDEMELERDE DE ARTIŞ

Emekli ve de dul-yetim aylığı alan hak sahiplerinin aldığı aylıkların yanı sıra %4-5 oranında ek ödeme yapılıyor.

%8,45 zam, ek ödemelere de yansıtıldı. %5 ek ödeme sınırı da 1.554 TL'den 1.686 TL'ye yükseltildi. Yani 1.686 TL'ye kadar emekli aylığı alanlar %5 ek ödeme alabilirken, 1.686 TL'nin üzerinde aylık alanlara %4 oranında ek ödeme yapılıyor.


Anında 1.000 TL’den fazla artacak! Emekliye sevinç rüzgarları estirecek haber! 2022 yılının başında o kişilere en az...

EMEKLİYİ SEVİNDİRECEK GÜZEL GELİŞME!

Türkiye Emekliler Derneği en düşük emekli aylığının asgari ücret civarında olması gerekliliğini söyledi. TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, husus ile alakalı yaptığı bildirimde şu ifadelere yer verdi:

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