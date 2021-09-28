Anında 1.000 TL’den fazla artacak! Emekliye sevinç rüzgarları estirecek haber! 2022 yılının başında o kişilere en az...

İki ay evvelce milyonlarca vatandaşın aldığı emekli maaşında artış yaşandı ve SSK ve Bağ-Kur emeklileri amacıyla maaşın arttığı ay çifter kazanç ayı oldu. Milyonlarca emekli bayram evvel hem zamlı maaşlarını hem de ikramiye ödemelerini aldı. 13 milyondan çok emeklinin maaşında yeni bir talep sunuldu. Türkiye Emekliler Derneği, en düşük emekli maaşının asgari ücret civarında olması ifade etti. Eğer bu talep yaşama geçerse, en düşük emekli aylığında 1.100 TL üstünde bir artış gerçekleşeceği öngörülüyor. Sunulan bu talebin yaşama geçip geçmeyeceği ise Ocak Ayı 2022'de netlik kazanacak.