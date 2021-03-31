Son dakika: Tamamı 114 bin lira ve 500 TL taksitle ev sahibi olun: TOKİ'den dar gelirli vatandaşlara müjde! İşte başvuru şartları
Son dakika: Piyasa koşullarında ev sahibi olması güç olan dar gelirli vatandaşları az peşinat, düşük taksit ve uzun vade ile ev sahibi yapan Toplu Konut İdaresi (TOKİ), bir yandan da kuralı satışlara devam ediyor. TOKİ ile ilgili gelişmeler gündeme geldikçe vatandaşlar, TOKİ başvuru şartları, TOKİ projeleri ve TOKİ fiyat listesini aramaya başlıyor. Ev sahibi olma hayali olan vatandaşlar TOKİ'nin sosyal konutlarından faydalanıp TOKİ emekli evleri, TOKİ alt gelir grubu evleri, TOKİ şehit yakınları ya da engelli vatandaşlar için evlerin şartlarını öğrenip bu fırsattan yararlanmak istiyor.
Son dakika haberi... Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile ilgili gelişmeler gündeme geldikçe vatandaşlar, TOKİ başvuru şartları, TOKİ projeleri ve TOKİ fiyat listesini aramaya başlıyor. Ev sahibi olma hayali olan vatandaşlar TOKİ'nin sosyal konutlarından faydalanıp TOKİ emekli evleri, TOKİ alt gelir grubu evleri, TOKİ şehit yakınları ya da engelli vatandaşlar için evlerin şartlarını öğrenip bu fırsattan yararlanmak istiyor. Bu anlamda TOKİ'den kirada oturan ve ev sahibi olmak isteyen vatandaşları mutlu edecek bir haber geldi. 8 şehirde 1.365 konut kurasız satışa sunuldu. Fiyatlar 114 bin, taksitler ise 557 liradan başlıyor. Ayırca 240 aya kadar vade imkanı da var.