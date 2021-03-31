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Son dakika: Tamamı 114 bin lira ve 500 TL taksitle ev sahibi olun: TOKİ'den dar gelirli vatandaşlara müjde! İşte başvuru şartları

Son dakika: Piyasa koşullarında ev sahibi olması güç olan dar gelirli vatandaşları az peşinat, düşük taksit ve uzun vade ile ev sahibi yapan Toplu Konut İdaresi (TOKİ), bir yandan da kuralı satışlara devam ediyor. TOKİ ile ilgili gelişmeler gündeme geldikçe vatandaşlar, TOKİ başvuru şartları, TOKİ projeleri ve TOKİ fiyat listesini aramaya başlıyor. Ev sahibi olma hayali olan vatandaşlar TOKİ'nin sosyal konutlarından faydalanıp TOKİ emekli evleri, TOKİ alt gelir grubu evleri, TOKİ şehit yakınları ya da engelli vatandaşlar için evlerin şartlarını öğrenip bu fırsattan yararlanmak istiyor.

31.03.2021 08:32 - Son Güncelleme: 31.03.2021 08:32
Son dakika: Tamamı 114 bin lira ve 500 TL taksitle ev sahibi olun: TOKİ'den dar gelirli vatandaşlara müjde! İşte başvuru şartları

Son dakika haberi... Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile ilgili gelişmeler gündeme geldikçe vatandaşlar, TOKİ başvuru şartları, TOKİ projeleri ve TOKİ fiyat listesini aramaya başlıyor. Ev sahibi olma hayali olan vatandaşlar TOKİ'nin sosyal konutlarından faydalanıp TOKİ emekli evleri, TOKİ alt gelir grubu evleri, TOKİ şehit yakınları ya da engelli vatandaşlar için evlerin şartlarını öğrenip bu fırsattan yararlanmak istiyor. Bu anlamda TOKİ'den kirada oturan ve ev sahibi olmak isteyen vatandaşları mutlu edecek bir haber geldi. 8 şehirde 1.365 konut kurasız satışa sunuldu. Fiyatlar 114 bin, taksitler ise 557 liradan başlıyor. Ayırca 240 aya kadar vade imkanı da var.

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Son dakika: Tamamı 114 bin lira ve 500 TL taksitle ev sahibi olun: TOKİ'den dar gelirli vatandaşlara müjde! İşte başvuru şartları

Ayrıca açık satış yöntemiyle kurasız bir şekilde konut sahibi olma fırsatı da sunuluyor. Yeni açıklamayla birlikte, çekiliş ve kura şartı olmayan, sekiz şehirde bulunan, bin 365 yeni konut satışa sunuldu. Kuralı satışlarla birlikte toplam 2 bin 770 konut için fırsatlar devam ediyor.

Son dakika: Tamamı 114 bin lira ve 500 TL taksitle ev sahibi olun: TOKİ'den dar gelirli vatandaşlara müjde! İşte başvuru şartları

114 BİN LİRADAN, KURASIZ DAİRELER...

TOKİ'nin sekiz ilde kurasız açık satış yöntemiyle bin 365 konut, altı ilde de bin 405 konut için kuralı satışlarına başvuru alınıyor. Alt ve orta gelir grubuna hitap eden projelerde fiyatlar en düşük 114 bin lira seviyesinde.

Son dakika: Tamamı 114 bin lira ve 500 TL taksitle ev sahibi olun: TOKİ'den dar gelirli vatandaşlara müjde! İşte başvuru şartları

En düşük peşinat seçeneğine göre taksitler de yaklaşık 557 liradan başlıyor. Ödeme seçenekleri ise projeden projeye farklılık gösteriyor.

Son dakika: Tamamı 114 bin lira ve 500 TL taksitle ev sahibi olun: TOKİ'den dar gelirli vatandaşlara müjde! İşte başvuru şartları

Sabah'ın haberine göre, seçenekler arasında yüzde 12 peşinat bedeli için 180 ay vade, yüzde 20 peşinat bedeli için 240 ay vade, yüzde 10 peşinat bedeli için 120 ay vade, yüzde 20 peşinat bedeli için 180 ay vade bulunuyor.