Ambalajı getirene para dağıtılacak! BİM, ŞOK, A101, Migros ve tüm marketlerde bundan böyle... Rast gelenin ağzı açıkta kalabilir!
Market ve ürün satan tüm iş yerlerini ilgilendiren bir dönem için geri sayım başladı. Çevreyi korumayı amaçlayan sistemle geri dönüşüm trendine ciddi katkı olacak. Depozito sisteminin plastik sektöründe geri dönüştürülmüş ham madde tedarik güvenliğini de arttırmaya yardımcı olacak. Uygulama önümüzdeki zamanlarda yürürlüğe girecek. Depozito sistemi, tüketiciyi ürünün fiyatı dışında ödenen bedeli geri alabilmek için sistemin belirlediği market veya diğer toplama noktalarına yönlendirecek, tüketici depozite bedelini geri alabilmek için atığı iade edecek.
Artık atıklarla ilgili yeni bir dönem başlayacak. Kağıt, plastik, cam ve metal kullanılarak üretilen ambalajlarda uygulanacak olan sistemle ambalajlar markete ya da diğer teslim noktalarına iade edildiğinde ücretini alacak. İlk önce metal cam ve pet şişelerin, bu ürünlerin sisteme dahil edilmesi için çalışmalar başlayacak. Bu sayede söz konusu atıkların geri dönüşüme kazandırılması hedefleniyor. İşte konu hakkında merak edilenler!
Litvanya bu konuda müthiş bir örnek. 2 yıldan az süredir uygulanan bu sistem ile tüm içecek kutularının %91,9'u geri dönüşüme kazandırıldı. Norveç'teki depozito sistemi de 2016'da % 91,7'lik bir dönüşüm oranıyla benzer bir performans elde etti. Bu sonuçlar kentsel atık toplama ve geri dönüşüm kutularına dayanan geleneksel yeşil nokta geri dönüşüm sistemlerinin oranlarıyla çarpıcı bir zıtlıkta.