Ambalajı getirene para dağıtılacak! BİM, ŞOK, A101, Migros ve tüm marketlerde bundan böyle... Rast gelenin ağzı açıkta kalabilir!

Artık atıklarla ilgili yeni bir dönem başlayacak. Kağıt, plastik, cam ve metal kullanılarak üretilen ambalajlarda uygulanacak olan sistemle ambalajlar markete ya da diğer teslim noktalarına iade edildiğinde ücretini alacak. İlk önce metal cam ve pet şişelerin, bu ürünlerin sisteme dahil edilmesi için çalışmalar başlayacak. Bu sayede söz konusu atıkların geri dönüşüme kazandırılması hedefleniyor. İşte konu hakkında merak edilenler!