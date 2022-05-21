Altının zirveye çıkacağı tarih açıklandı! İşte altın almak veya satmak için uygun zaman! Altın fiyatları dondu kaldı! 22 ayar bilezik ve çeyrek altın gram altın fiyatı

Altınları satmayın!

Kar gerçekleştirmek isteyen yatırımcıları uyaran Memiş, "Bir aydır kısa vadeli prosedür yapanlara şu uyarım vardı. Kısa vadeli prosedür gerçekleştirmek yok artık. Günlük ya da haftalık bazda prosedür yapıp kar etme pazarsını ortadan kaldırdılar. Tamamen çok büyük bir rizikoya girmiş olursunuz. Makas aralığından ötürü bu pazarda yine prosedür yapamadan zararına risk almış olursunuz. Benim şahsi tercihim günlük ve haftalık prosedürleri bir kıyıya bırakmak. Haziran ve Temmuz aylarını bekleyerek, varlıklarımıza sahip çıkmak gerekiyor" diye açıklık getirdi.