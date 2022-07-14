Altını satmalı mı, yoksa beklemeli mi? O soruya yanıt verildi! Bundan 2 ay sonra her şey değişecek! 14-18 ve 22 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı kaç para?

Altını satmalı mı, yoksa beklemeli mi?

İslam Memiş altın yatırımcılarının en çok merak ettiği Altını satmalı mı, yoksa beklemeli mi? sorusunun yanıtladı ve tarih verdi.

İslam Memiş, "Son 6 aydır resesyon beklemiyoruz diyenler, geçici enflasyon diyerek piyasayı oyalayanlardı. Bugün resesyon fiyatlamasının başladığını gördük. Eylül, ekimdeki büyük tufanın ayak sesleri bunlar. Küresel piyasalarda enflasyonla mücadele yalın değildir. Siz bundan ileri süreçlerde duygularınızla değil, aklınızla hareket etmek zorunda olan küçük yatırımcılarsınız. Çünkü sizin birikimleriniz, perde arkasında bir çekirdek parası. Onlarla siz aynı kaderi paylaşmıyorsunuz.