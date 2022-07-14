Altını satmalı mı, yoksa beklemeli mi? O soruya yanıt verildi! Bundan 2 ay sonra her şey değişecek! 14-18 ve 22 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı kaç para?
Bundan 2 ay sonra her şey değişecek! 14-18 ve 22 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı kaç para? Son dakika altın fiyatlarını takip eden yatırımcılar ''Altını satmalı mı, yoksa almalı mı?'' sorusunun yanıtını merak eder iken İslam Memiş'ten açıklama geldi. İslam Memiş yatırımcıları uyararak tarih verdi. İşte her vatandaşın merakla beklediği haber...
Son günlerde dünya çapında yaşananlardan ötürü altın fiyatlarında belirsizlik kendisini göstermeye devam ediyor. Bu hal karşısında kafası karışan yatırımcılar 'Altını satmalı mı, yoksa beklemeli mi?' sorusunun yanıtını merak ediyor. Küresel piyasalarda son iki gündür ciddi anlamda bir bersizlik yaşanıyor. Dolar endeksi 106 seviyesinin üstüne çıktı. Dolar karşısında başka para birimleri ve yatırım araçları büyük değer kaybetmeye başladı. Ons altın ve ons gümüşte büyk değer kayıpları ortaya geldi.
Yatırımcılar doğrultusundan en güvenilir liman olarak görülen altın iken son günlerde yatırımcılar dolara da yatırım yapmaya başladı. ABD 10 senelik tahvil getirilerinde yaşanan artışların değerli metaller üstünde baskı kurmaya başlaması altın aolan talebin azalmasına sebep oldu. Commonwealth Bank of Australia Emtia Analisti Vivek Dhar altın fiyatlarının düşünebilen gelecekte 1800 dolar altında kalmaya devam etmesinin olası olabileceğine değindi.
Altını satmalı mı, yoksa beklemeli mi?
İslam Memiş altın yatırımcılarının en çok merak ettiği Altını satmalı mı, yoksa beklemeli mi? sorusunun yanıtladı ve tarih verdi.
İslam Memiş, "Son 6 aydır resesyon beklemiyoruz diyenler, geçici enflasyon diyerek piyasayı oyalayanlardı. Bugün resesyon fiyatlamasının başladığını gördük. Eylül, ekimdeki büyük tufanın ayak sesleri bunlar. Küresel piyasalarda enflasyonla mücadele yalın değildir. Siz bundan ileri süreçlerde duygularınızla değil, aklınızla hareket etmek zorunda olan küçük yatırımcılarsınız. Çünkü sizin birikimleriniz, perde arkasında bir çekirdek parası. Onlarla siz aynı kaderi paylaşmıyorsunuz.
Altın fiyatları düştü haberleri var. Altının ons, gümüşün ons fiyatından bahsediyorlar. Bankadan gram altın aldığınızda 994 lira olduğunu, Kapalıçarşı'da 994 lira olduğunu göreceksiniz. Gümüşün gram fiyatı bankalarda, Kapalıçarşı'da 11.13 seviyesinde. Tuzağa düşmeyin, varlıklarınıza sahip çıkın. Duygularınızla hareket etmeyin.
Bütün dünyada şu anda 40 yılın zirvesinde enflasyon varken, alım gücü azalmışken, bütün insanlar fakirleşmişken, siz küresel piyasalarda, altının, gümüşün, diğer para birimlerinin değer kaybedeceğini ve bunda manipülasyon olmadığını düşünüyor musunuz?"