3600 ek gösterge masası! Bakanlık ve Memur-Sen bu hafta buluşuyor... Neler konuşulacak? Düzenleme kime, nasıl yansıyacak?
Memurların ve memur emeklilerinin bu hafta gündemi 3600 ek gösterge olacak. Çalışma Bakanlığı ile Memur-Sen masaya oturup konuyu detaylıca müzakere edecek.
14.02.2022 06:59
- Son Güncelleme: 14.02.2022 06:59
Memurların ve memur emeklilerinin merakla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesi için önemli aşamaya gelindi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur- Sen bu hafta bir araya gelerek 3600 ek gösterge konusunu müzakere edecek.
Memur-Sen ile konuyu müzakere edeceklerini anlatan Bakan Bilgin, "3600'ü en adil bir şekilde çalışanların hukukunu, hakkını ve emeklerini gözeten bir şekilde düzenleyeceğiz" diye konuştu.
Toplantı merakla beklenirken; Memur-Sen düzenlemenin bütün meslek gruplarını kapsaması yönünde bir çalışma yürütüyor.