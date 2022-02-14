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Haberler Ekonomi 3600 ek gösterge masası! Bakanlık ve Memur-Sen bu hafta buluşuyor... Neler konuşulacak? Düzenleme kime, nasıl yansıyacak?

3600 ek gösterge masası! Bakanlık ve Memur-Sen bu hafta buluşuyor... Neler konuşulacak? Düzenleme kime, nasıl yansıyacak?

Memurların ve memur emeklilerinin bu hafta gündemi 3600 ek gösterge olacak. Çalışma Bakanlığı ile Memur-Sen masaya oturup konuyu detaylıca müzakere edecek.

14.02.2022 06:59 - Son Güncelleme: 14.02.2022 06:59
3600 ek gösterge masası! Bakanlık ve Memur-Sen bu hafta buluşuyor... Neler konuşulacak? Düzenleme kime, nasıl yansıyacak?

Memurların ve memur emeklilerinin merakla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesi için önemli aşamaya gelindi.

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3600 ek gösterge masası! Bakanlık ve Memur-Sen bu hafta buluşuyor... Neler konuşulacak? Düzenleme kime, nasıl yansıyacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur- Sen bu hafta bir araya gelerek 3600 ek gösterge konusunu müzakere edecek.

3600 ek gösterge masası! Bakanlık ve Memur-Sen bu hafta buluşuyor... Neler konuşulacak? Düzenleme kime, nasıl yansıyacak?

'ADİL DÜZENLEME'
Görüşmeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin önceki gün duyurdu.

3600 ek gösterge masası! Bakanlık ve Memur-Sen bu hafta buluşuyor... Neler konuşulacak? Düzenleme kime, nasıl yansıyacak?

Memur-Sen ile konuyu müzakere edeceklerini anlatan Bakan Bilgin, "3600'ü en adil bir şekilde çalışanların hukukunu, hakkını ve emeklerini gözeten bir şekilde düzenleyeceğiz" diye konuştu.

3600 ek gösterge masası! Bakanlık ve Memur-Sen bu hafta buluşuyor... Neler konuşulacak? Düzenleme kime, nasıl yansıyacak?

Toplantı merakla beklenirken; Memur-Sen düzenlemenin bütün meslek gruplarını kapsaması yönünde bir çalışma yürütüyor.

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