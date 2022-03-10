🔥Altını, doları, kriptoyu solladı! Yatırımcısını İHYA ediyor! Aylık getirisi 12.800 TL'ye yükseldi! 32 günlük vadeli mevduat piyangosu
Türk Lirası birikimini en yüksek vadeli mevduat hesap faiz oranları ile değerlendirmek isteyenlere cazip fırsatlar sunuluyor. Son dönemde vatandaşların ilgisinin TL vadeli mevduat hesaplarına kaymasının ardından, geleneksel yatırım araçları yerine vadeli hesapları tercih edenler ise birçok yönden kazanç sağladı. Kur korumalı TL mevduat hesaplarına ilginin artmasıyla gelen yeni faiz oranları 32 günlük vadede yüksek faiz getirisini elde etmek isteyenlere yaradı. Yüksek hoş geldin faizlerinin yanı sıra kolay hesap açılışı ve vadesi bozulmadan vadeli hesabın rahatça kullandırılması gibi avantajlar da vatandaşları cezbetmeye devam ediyor. İşte 32 günlük en yüksek vadeli mevduat hesapları.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TCMB'nin bankacılık sektörüne getirdiği yenilikler sonrasında vadeli mevduat hesapları vatandaşların radarına girdi. Kur korumalı TL hesapları ile artan ilgi yerini 32 günlük vadede en yüksek faizi veren bankalar arasında yarışa bıraktı. Vatandaşlara en çok kazandıran hesaplar ise ortaya çıktı.
👉QNB Finansbank Vadeli Mevduat Hesabı
QNB Finansbank Vadeli Mevduat Hesabı ile avantajlı oranlarını duyurdu! %18'e varan tanışma faizine sahip banka, 32 günlük mevduat faiz oranları arasında birçok bankayı geride bırakmayı başarıyor.
Yüksek hoş geldin faizlerinden yararlanmak isteyenlere cazip fırsatlar sunana QNB Finansbank, piyasa koşullarından etkilenmeden birikimlerinizi değerlendirme imkanı sağlıyor. 1 günden 1100 güne kadar vadeler ile hesap açma işlemlerini kolayca tamamlayarak 32 günde vatandaşların rahatça TL birikimlerini değerlendirmeleri mümkündür.
👉CEPTETEB Marifetli Hesap
TEB Marifetli Hesap ile %17,50 faiz oranlarıyla birikimlerini değerlendirmek isteyenlere birçok ayrıcalıklı bankacılık hizmeti de sunulmaktadır.