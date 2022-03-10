🔥Altını, doları, kriptoyu solladı! Yatırımcısını İHYA ediyor! Aylık getirisi 12.800 TL’ye yükseldi! 32 günlük vadeli mevduat piyangosu

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TCMB'nin bankacılık sektörüne getirdiği yenilikler sonrasında vadeli mevduat hesapları vatandaşların radarına girdi. Kur korumalı TL hesapları ile artan ilgi yerini 32 günlük vadede en yüksek faizi veren bankalar arasında yarışa bıraktı. Vatandaşlara en çok kazandıran hesaplar ise ortaya çıktı.