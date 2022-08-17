Altında tarih vererek fiyatları açıkladı! Altın alacaklar, satacaklar şimdi bakın! Gram altın fiyatı bugün ne kadar? 14-18-24 ayar bilezik fiyatı...

Piyasaları değerlendiren İslam Memiş açıklamasında, "Piyasalarda belirsizliğin devam ettiğini gözlemliyorum. Ne yukarıya ne de aşağı yönlü bir trend var. Dar bant aralığına sıkışmış olan fiyatlar, olumlu ya da olumsuz bir haber akışı bekliyor. Piyasalar şuandan Fed'in Eylül ayı toplantısına odaklandı. Benim beklentim 50 baz puan faiz artırımı gerçekleştireceği yönünde… Döviz kurları, altın ve gümüşün gram fiyatlarındaki geri çekilmeler 'Son şans' olacaktır. Eylül ayı itibariyle piyasalar amacıyla de tatil bitmiş olacak" dedi.