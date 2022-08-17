Altında tarih vererek fiyatları açıkladı! Altın alacaklar, satacaklar şimdi bakın! Gram altın fiyatı bugün ne kadar? 14-18-24 ayar bilezik fiyatı...
Altın fiyatlarıyla ilgili son günlerde yaşanan inişler ve çıkışlar sonrasında vatandaşlar durumu yakından takip etmeye başladı. Uzman ve analistlerden gelen yorum ve ön görüleri takip eden yatırımcılar bağlamında mühim bir ikaz eksper bir isimden geldi. Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş, gram altın için en makul alım ve satım tarihlerini duyurdu. Altın fiyatları bin liranın üstünde prosedür görmeye devam ediyor. Güncel gram, çeyrek, yarım, tam ve gremse altın fiyatları ne kadar? Bu sayılar altını olanların elini ayağını titretecek. Son dakika altın fiyatları 17 Ağustos 2022...
Piyasaları değerlendiren İslam Memiş açıklamasında, "Piyasalarda belirsizliğin devam ettiğini gözlemliyorum. Ne yukarıya ne de aşağı yönlü bir trend var. Dar bant aralığına sıkışmış olan fiyatlar, olumlu ya da olumsuz bir haber akışı bekliyor. Piyasalar şuandan Fed'in Eylül ayı toplantısına odaklandı. Benim beklentim 50 baz puan faiz artırımı gerçekleştireceği yönünde… Döviz kurları, altın ve gümüşün gram fiyatlarındaki geri çekilmeler 'Son şans' olacaktır. Eylül ayı itibariyle piyasalar amacıyla de tatil bitmiş olacak" dedi.
Fed son olarak 27 Temmuz tarihinde 75 baz puanlık faiz artış kararı vermişti. Böylece Fed'in kararları ardından ABD'de politika faizi 2,25 ve 2,50 aralığına yükseltildi. Fed'in aldığı faiz kararı ardından dolar ve Euro'da da düşüş kaydedildi. Piyasada yaşanan hareketlilikler gram altın fiyatına da yansıdı.
Küresel piyasalarda etkisini göstermeye devam eden yüksek enflasyon ardından gram altının geleceği de merak hususu oldu. Geçtiğimiz haftanın en mühim gündem maddesi olarak ABD'deki enflasyon oranlarıydı.
Gram altının fiyatı nasıl hesaplanır?
Küresel piyasalarda altın, ons birimi üzerinden hesaplanırken; Gram Altın fiyatının değişimi, ons altın fiyatı ve doların Türk lirası karşısındaki sayısal değeri üzerinden belirlenmektedir.