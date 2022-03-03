Altında son dakika! Altın fiyatlarını alt üst etti… Her an olabilir! O tarihe dikkat! 120 gram altın ve 40-50 gram 22 ayar bilezik kaç TL?
Altında son dakika haberleri peş peşe açıklanıyor. Altın fiyatlarını alt üst etti… Her an olabilir! Rusya-Ukrayna savaşında tansiyonun artacağına dair kaygılar ve yaptırım risklerinin artması yatırımcıları güvenilir varlıklara yöneltiyor. Altının ons fiyatı bugün 1950 dolar oranına kadar yükselirken, gün içinde en düşük 1913 doları gördü. Ons altın saat 09:03 itibarıyla dünkü kapanış fiyatına göre yüzde 0,82 oranında düşüşle 1929 dolar civarında bulunuyor. Gram altının fiyatı, haftanın 4. işlem gününe yükselişle başlarken; gün içinde en yüksek 881,21 lira civarını, en düşük ise 863,01 lira civarını gördü. Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış zamanında 862 lira civarında hareket ederken; yeni güne 867 lira seviyeden başlamıştı.
Gram altın, dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 09:06 itibarıyla yüzde 0.74 oranında yükselişle 874,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1434 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 902 liradan işlem görüyor. Alman Commerzbank'ın stratejistleri, Ukrayna'daki durumun giderek kaygılı bir duruma büründüğünü söyleyerek, altın fiyatları amacıyla yükselişe ilgi çekiyor.Stratejistler, "Ukrayna krizi daha da tırmanırsa, çoğalan riskten kaçınma içerisinde altına talebin süreceğine inanıyoruz, bu da fiyatının büyük ihtimalle daha çok kazanç sağlayacağı manasına geliyor." yorumunda bulunuyor.
ALTIN FİYATLARINDA ANİ HAREKETLER GÖRÜLEBİLİYOR
Ons altın tekrardan 1950 dolar sınırına yükseldi ve an itibariyle 1930 dolar düzeyinin üstünde seyirler devam ediyor. Bugün Rusya ve Ukrayna arasında barış müzakerelerinin ikinci turunun yapılması bekleniyor. Oradan verilebilecek mesajlar, piyasaların seyrini belirleyebilir. Bu risk devam ettiği sürece ons altında da yükseliş korunabilir. Fakat bir neticeye varılır ve stres sona erer, o vakit ons altında da kazançların silindiğini görebiliriz.
Kısacası, piyasalarda bu riski konuştuğumuz amacıyla net bir yön vermek çok sağlıklı değil. Genellikle teknik olarak seviyeler süratli bir şekilde ihlal edildiği amacıyla önemini de yitiriyor. Henüz jeopolitik risk algısıyla güvenilir liman olan ons altında yükseliş devam ediyor. Fakat aşırı bir oynaklık bulunduğu amacıyla ani hareketler görülebiliyor.
Bugünün veri takvimine bakıldığında, ABD ADP özel sektör istihdam verisi ve ardından Fed Başkanı Powell'ın konuşması takip edilecek. Powell'ın son zamanlarda yaşanan bu stres karşısında ekonomiye yönelik tesirlerini nasıl değerlendireceği merak konusu. Ons altın amacıyla 1950 dolar gün içi direnci olarak takip edilebilir. Bu direncin üstünde hareketlerin görülmesi halinde 1980 dolar direncine doğru reaksiyonlar sürebilir. Buna karşın, geri çekilmelerde 1916 – 1900 dolar kısa vadede izlenecek destek noktaları olarak bulunuyor. Geçtiğimiz zamanlarda 1900 dolar altına doğru seyirler görülmüştü fakat kalıcı bir alan oluşturması zor.
GRAM ALTIN YÜKSELİŞTE
Gram altının fiyatı, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan artışın etkisiyle değer kazanımını sürdürürken; yeni güne dünkü kapanış fiyatına göre değer kaybıyla başladı. Altının gram fiyatı, gün içinde en yüksek 863,36 lira civarını, en düşük ise 844,05 lira civarını gördü. Gram altın, şu dakikalarda ise yüzde 1.06 oranında yükselişle 859,61 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1409 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 787 liradan prosedür görüyor.