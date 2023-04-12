Altında için çok önemli gün! İslam Memiş saat verdi! Altın alanlara, satanlara çok önemli uyarı! Kapalıçarşı canlı altın kuru 14-18-22 ayar altın bilezik fiyatı
Altın fiyatlarına ilişkin kritik saatler yaşanıyor. Bugün, yurt içi ve küresel piyasalarda, ABD tarafından gelecek olan ekonomik gelişmeler ve ons altındaki hareketler takip edilecek. İslam Memiş, altın fiyatlamalarında bir alım fırsatı olduğunu belirtti. Bu nedenle, yatırımcılar altın fiyatlarını dikkatle takip ederek, akşam saatlerine kadar alım fırsatını kaçırmamalılar.
12.04.2023 09:27 - Son Güncelleme: 12.04.2023 09:28
Günün sonunda ise, saat 17:30'da Ham Petrol Stokları ve saat 21:00'de de Fed (FOMC) Toplantı Tutanakları yayımlanacak. Bugün ABD'den gelecek olan veriler, piyasalara yön verecek ve altın fiyatları üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olacak. Bu nedenle, yatırımcılar bugünü yakından takip etmeli ve fiyatlamaları dikkatle değerlendirmeli.