Altında için çok önemli gün! İslam Memiş saat verdi! Altın alanlara, satanlara çok önemli uyarı! Kapalıçarşı canlı altın kuru 14-18-22 ayar altın bilezik fiyatı

Günün sonunda ise, saat 17:30'da Ham Petrol Stokları ve saat 21:00'de de Fed (FOMC) Toplantı Tutanakları yayımlanacak. Bugün ABD'den gelecek olan veriler, piyasalara yön verecek ve altın fiyatları üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olacak. Bu nedenle, yatırımcılar bugünü yakından takip etmeli ve fiyatlamaları dikkatle değerlendirmeli.