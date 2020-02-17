Altında dikkat çeken istatistik! 1 ayda... 17 Şubat gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? Canlı rakamlar
Altın fiyatları ne kadar? Yatırım araçları olarak en çok tercih edilen ve en güvenilir liman olarak bilinen altın fiyatları, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın 1 ayda yatırımcısına 16 lira kazandırdı. Geçtiğimiz hafta kapanışta 308,20 liradan işlem gören gram altın, yeni haftaya aynı seviyelerden başladı. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 17 Şubat güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları son dakika... Altın piyasasında, en düşük 306 bin 200 lira, en yüksek 306 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,01 artışla 306 bin 750 liradan tamamlamıştı. En güvenilir liman olarak dikkat çeken altın fiyatları yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 17 Şubat canlı altın fiyatları...