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Altında dikkat çeken istatistik! 1 ayda... 17 Şubat gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? Canlı rakamlar

Altın fiyatları ne kadar? Yatırım araçları olarak en çok tercih edilen ve en güvenilir liman olarak bilinen altın fiyatları, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın 1 ayda yatırımcısına 16 lira kazandırdı. Geçtiğimiz hafta kapanışta 308,20 liradan işlem gören gram altın, yeni haftaya aynı seviyelerden başladı. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 17 Şubat güncel altın fiyatları...

17.02.2020 08:47 - Son Güncelleme: 17.02.2020 08:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





