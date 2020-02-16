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Emekliye 2.500 TL! Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?

Özel bankalar promosyon yarışına hız verdi. Emeklilere verilecek olan promosyon ücreti bin 250 liraya kadar çıktı. 10 emekli yakınını getiren için ise 2 bin 500 liraya varan promosyon imkanı var. Peki, hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor? Bankaların emeklilere sağladığı imkanlar neler? İşte bankaların verdiği promosyonlar ve emeklilere sağladığı o imkanlar...

16.02.2020 06:59 - Son Güncelleme: 16.02.2020 06:59
Emekliye 2.500 TL! Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?

Emekliler ikinci promosyon sevinci yaşarken, bankalar kampanyalara hız verdi.

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Emekliye 2.500 TL! Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?

Emekli maaş pastasını büyütmek isteyen bankalar, kendisini seçen emeklilere promosyon tutarını artırıyor.

Emekliye 2.500 TL! Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?

Maaşını taşıyıp, bir bankacılık ürünü kullanan bin 250 liraya varan promosyon alırken, getirilen emekli başına 100-125-250 liraya varan nakit imkanı sunuluyor.

Emekliye 2.500 TL! Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?

İşte bazı kampanyalar:

Emekliye 2.500 TL! Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?

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