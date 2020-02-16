Emekliye 2.500 TL! Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?
Özel bankalar promosyon yarışına hız verdi. Emeklilere verilecek olan promosyon ücreti bin 250 liraya kadar çıktı. 10 emekli yakınını getiren için ise 2 bin 500 liraya varan promosyon imkanı var. Peki, hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor? Bankaların emeklilere sağladığı imkanlar neler? İşte bankaların verdiği promosyonlar ve emeklilere sağladığı o imkanlar...
16.02.2020 06:59
- Son Güncelleme: 16.02.2020 06:59
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