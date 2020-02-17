Dünyadan yoğun ilgi görüyor: 'Türkiye'nin Otomobili'ni istediler! Listede Almanya da var
Türkiye'nin Otomobili Projesi dünyadan yoğun ilgi görüyor. Almanya başta olmak üzere Körfez ve Orta Asya bölgelerindeki birçok ülkeden talep geldiğine işaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Şu anda en az 10 tane ülkeden bayilikle ilgili, benimle irtibata geçtiler. Şirketle irtibata geçenleri saymıyorum bile" dedi.
10 ÜLKEDEN BAŞVURU
Yeni Şafak'ın haberine göre Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun Gemlik'teki araziyle ilgili çalışmaların sürdüğünü söyleyen Varank, "Bu senenin ilk yarısında fabrikanın temelleri atılacak diye planlamalarını yapıyorlar. Bu yıl yine otomobilin marka lansmanıyla ilgili çalışmalarını son noktaya getirecekler ve 2022'nin sonunda inşallah piyasada Türkiye'nin otomobilini görmüş olacağız. Projeyi, Türkiye'nin otomotiv endüstrisini dönüştürecek lokomotif olarak görüyoruz. Ön sipariş sürecini henüz başlatmadık. Sipariş için firma marka lansmanını bekliyor. Bize de gerçekten onlarca, binlerce talep var. Arabayı almak isteyenler, arabada çalışmak isteyenler, arabaya katkı sağlamak isteyenler, bir tarafını üretmek isteyenler, bayisi olmak isteyenler. Şu anda en az 10 tane ülkeden bayilikle ilgili, benimle irtibata geçtiler. Şirketle irtibata geçenleri saymıyorum bile. Gerçekten büyük bir teveccüh var. Vatandaşımızın yüzünü kara çıkarmamamız lazım. Bu teveccühü en iyi karşılayacak şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.
LİSTEDE ALMANYA'DA VAR
Varank, bayilik taleplerinin Körfez ülkelerinden, Orta Asya ülkelerinden ve Almanya'dan geldiğini ifade etti. Almanya'da, Türkiye ile irtibatlı iş çevrelerinin kurduğu sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin bayilik anlaşmasını imzalamaya hazır olduğunu bildiren Varank, otomobile duyulan ilgiye yönelik bu havayı sürdürmek istediklerini kaydetti. Varank, otomobilin fiyatının netleşip netleşmediğine ilişkin de, "Bugünden bir fiyat söylemek mümkün değil ama arkadaşlarımızın iddiası şu: Sınıfında rekabetçi bir fiyatla piyasaya çıkacaklarına inanıyorlar" dedi. Bakan Varank, yerli otomobilin ismi üzerindeki çalışmalar konusunda ise şunları kaydetti: "Daha isim bulmadık. aha önce tescillenmemiş isimleri bulmaya çalışıyorlar."
BAKANLAR ŞARJ İÇİN TOPLANACAK
Şarj istasyonlarına ilişkin çalışmalar hakkında da bilgi veren Varank, şarj istasyonlarının alt yapısıyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, EPDK ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndaki ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı. Varank, "Çok yakın zamanda, bakanlar seviyesinde bir araya gelerek karar vereceğiz" dedi.