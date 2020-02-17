Dünyadan yoğun ilgi görüyor: 'Türkiye'nin Otomobili'ni istediler! Listede Almanya da var

10 ÜLKEDEN BAŞVURU

Yeni Şafak'ın haberine göre Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun Gemlik'teki araziyle ilgili çalışmaların sürdüğünü söyleyen Varank, "Bu senenin ilk yarısında fabrikanın temelleri atılacak diye planlamalarını yapıyorlar. Bu yıl yine otomobilin marka lansmanıyla ilgili çalışmalarını son noktaya getirecekler ve 2022'nin sonunda inşallah piyasada Türkiye'nin otomobilini görmüş olacağız. Projeyi, Türkiye'nin otomotiv endüstrisini dönüştürecek lokomotif olarak görüyoruz. Ön sipariş sürecini henüz başlatmadık. Sipariş için firma marka lansmanını bekliyor. Bize de gerçekten onlarca, binlerce talep var. Arabayı almak isteyenler, arabada çalışmak isteyenler, arabaya katkı sağlamak isteyenler, bir tarafını üretmek isteyenler, bayisi olmak isteyenler. Şu anda en az 10 tane ülkeden bayilikle ilgili, benimle irtibata geçtiler. Şirketle irtibata geçenleri saymıyorum bile. Gerçekten büyük bir teveccüh var. Vatandaşımızın yüzünü kara çıkarmamamız lazım. Bu teveccühü en iyi karşılayacak şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.