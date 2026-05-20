Altında deprem! Gram altın 6.500 TL’ye çekildi: Düşüşün arkasındaki 3 gizli neden ne?

Küresel piyasalarda altın fiyatları çarşamba günü satış baskısının etkisiyle geriledi. Güçlü dolar ve yükselen ABD tahvil getirileri, yatırımcıların güvenli liman talebini zayıflatırken gram altın 6.500 TL seviyelerine kadar çekildi. Piyasaların gözü ise şimdi ABD Merkez Bankası'nın faiz politikasına çevrildi.

Spot altın yüzde 0,3 düşüşle ons başına 4.467 dolar seviyesine inerken, ABD'de haziran vadeli altın kontratları yüzde 0,9 kayıpla 4.471 dolardan işlem gördü. Değerli metal böylece 30 Mart'tan bu yana en düşük seviyelerine yaklaşmış oldu.