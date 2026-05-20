Altında deprem! Gram altın 6.500 TL’ye çekildi: Düşüşün arkasındaki 3 gizli neden ne?

Altın piyasalarında sert rüzgarlar esiyor. Güçlü dolar ve yükselen ABD tahvil getirilerinin baskısıyla gerileyen gram altın, 6.500 TL sınırına kadar çekilerek 30 Mart'tan bu yana en düşük seviyesine yaklaştı. Fed'den gelen şahin faiz mesajları ve ABD-İran hattındaki jeopolitik hareketlilik sonrası uzmanlar piyasayı yönlendirecek 3 kritik gelişmeyi işaret etti. İşte son durum.

Küresel piyasalarda altın fiyatları çarşamba günü satış baskısının etkisiyle geriledi. Güçlü dolar ve yükselen ABD tahvil getirileri, yatırımcıların güvenli liman talebini zayıflatırken gram altın 6.500 TL seviyelerine kadar çekildi. Piyasaların gözü ise şimdi ABD Merkez Bankası'nın faiz politikasına çevrildi.

Spot altın yüzde 0,3 düşüşle ons başına 4.467 dolar seviyesine inerken, ABD'de haziran vadeli altın kontratları yüzde 0,9 kayıpla 4.471 dolardan işlem gördü. Değerli metal böylece 30 Mart'tan bu yana en düşük seviyelerine yaklaşmış oldu.

GÜÇLÜ DOLAR ALTINI BASKILADI

Altın fiyatlarındaki geri çekilmede en önemli etkenlerden biri dolar endeksindeki yükseliş oldu. Doların altı haftanın zirvesine yakın seyretmesi, altını diğer para birimleriyle işlem yapan yatırımcılar açısından daha maliyetli hale getirdi.

ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin yüksek seviyelerde kalması da piyasadaki baskıyı artırdı. Faiz getirisi bulunmayan altın, tahvil faizlerinin yükseldiği dönemlerde yatırımcı açısından cazibesini kaybedebiliyor.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, piyasada doların güçlenmesi ve faiz beklentilerindeki şahin tonun altın üzerinde baskı yarattığını söyledi.

FED MESAJLARI KRİTİK HALE GELDİ

Piyasalarda dikkatler şimdi Fed'in nisan ayı toplantı tutanaklarına çevrildi. Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi konusunda nasıl bir yol haritası izleyeceğine ilişkin yeni sinyaller arıyor.

Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson, mevcut faiz seviyelerinin şu aşamada uygun olduğunu belirtti. Paulson, enflasyon baskılarının devam ettiği bir ortamda piyasaların yeni faiz artırımı ihtimalini değerlendirmesinin "sağlıklı" olduğunu ifade etti.

Bu açıklamalar, piyasada uzun süre yüksek faiz ortamının korunabileceği beklentisini güçlendirdi.

ABD-İRAN MESAJLARI BELİRSİZLİĞİ ARTIRDI

Jeopolitik cephede ise ABD ile İran arasındaki açıklamalar piyasalarda karışık bir görünüm oluşturdu. ABD Başkanı Donald Trump, Washington yönetiminin gerekirse Tahran'a yönelik askeri seçeneği masada tutabileceğini söyledi.

Buna karşılık ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, taraflar arasında ilerleme sağlandığını ve yeni bir çatışmanın istenmediğini dile getirdi.

Analistler, jeopolitik risklerin yeniden yükselmesi halinde güvenli liman talebinin artabileceğini ve altın fiyatlarında toparlanma görülebileceğini belirtiyor.

PİYASADA GÖZLER ÜÇ BAŞLIKTA

Uzmanlara göre altının kısa vadeli yönü üç ana başlık tarafından belirlenecek:

  • Dolar endeksinin seyri
  • ABD tahvil getirileri
  • Fed'den gelecek yeni faiz mesajları

Özellikle Fed tutanaklarından çıkacak olası şahin mesajların, altın fiyatları üzerindeki baskıyı artırabileceği değerlendiriliyor.

Ezgi Polat
Ezgi Polat Takvim.com.tr Ekonomi