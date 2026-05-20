TCMB yeni listeyi açıkladı: En yüksek ve en düşük kira hangi illerde?

ÜÇ BÜYÜK İLDE YÜKSELİŞ SÜRDÜ
Nisan ayında İstanbul, Ankara ve İzmir'de konut fiyat endekslerinde aylık ve yıllık bazda artış kaydedildi.
|Şehir
|Aylık Artış
|Yıllık Artış
|Ankara
|%2,6
|%29,9
|İzmir
|%2,1
|%26,7
|İstanbul
|%1,6
|%26,2
ANKARA KİRA ARTIŞINDA İLK SIRADA
Üç büyük şehir arasında en yüksek yıllık kira artışı Ankara'da görüldü.
|Şehir
|Aylık Artış
|Yıllık Artış
|Ankara
|%2,8
|%36,7
|İstanbul
|%1,4
|%36,2
|İzmir
|%1,2
|%29,4