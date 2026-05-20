TCMB yeni listeyi açıkladı: En yüksek ve en düşük kira hangi illerde?

Merkez Bankası (TCMB) Nisan 2026 konut raporuyla üç büyük ilin ev ve kira fiyatı yarışını ortaya koydu. İstanbul, Ankara ve İzmir konut fiyat endeksi verilerine göre; kiralarda ve ev fiyatlarında Ankara zirveye yerleşti. Konut fiyatları yıllık yüzde 26,6 artarken, kiralarda yıllık nominal artış yüzde 31,7 oldu. İşte en yüksek fiyat artışının yaşandığı Erzurum bölgesi ile en düşük artışın kaldığı Ege kıyılarının karşılaştırmalı sıralı listesi.

TCMB'nin yayımladığı Nisan 2026 verileri, konut piyasasında fiyat artışlarının sürdüğünü ancak enflasyondan arındırılmış tabloda gerilemenin devam ettiğini ortaya koydu. Konut fiyatları yıllık bazda nominal olarak yüzde 26,6 artarken reel tarafta yüzde 4,3 geriledi. Yeni kiracı kira endeksinde ise yıllık artış yüzde 31,7'ye ulaştı.

Nisan 2026 Konut Fiyat Endeksi Yükselişte

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı Nisan ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini açıkladı. Kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini ölçen KFE, nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,8 artarak 223,4 seviyesine yükseldi.
Endeks, geçen yılın aynı dönemine kıyasla nominal olarak yüzde 26,6 artış gösterirken reel bazda yüzde 4,3 geriledi.

TCMB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2023=100), 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,8 oranında artarak 223,4 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,6 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 4,3 oranında azalış göstermiştir."

İstanbul, Ankara ve İzmir’de Konut Fiyatları Yükseliyor

Nisan ayında İstanbul, Ankara ve İzmir'de konut fiyat endekslerinde aylık ve yıllık bazda artış kaydedildi.

ŞehirAylık ArtışYıllık Artış
Ankara%2,6%29,9
İzmir%2,1%26,7
İstanbul%1,6%26,2
En Yüksek Konut Fiyat Artışı Doğu Anadolu’da

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması'na göre yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde en yüksek artış Doğu Anadolu'da gerçekleşti. En düşük artış ise Ege kıyı bölgesinde kaldı.

En yüksek: %33,6 - Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Ardahan, Kars ve Iğdır bölgesi
En düşük: %16,7 - Aydın, Denizli ve Muğla bölgesi

Yeni Kiracı Kira Endeksi Yıllık %31,7 Arttı

TCMB'nin yayımladığı Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) verileri de kira artışlarının sürdüğünü gösterdi. YKKE, Nisan ayında aylık yüzde 1,7 artarken yıllık nominal artış yüzde 31,7 oldu. Reel tarafta yüzde 0,5 gerileme kaydedildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7 oranında artan YKKE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 31,7 oranında artmış, reel olarak ise yüzde 0,5 oranında azalmıştır."

Ankara’da Kira Artışı Zirvede

Üç büyük şehir arasında en yüksek yıllık kira artışı Ankara'da görüldü.

ŞehirAylık ArtışYıllık Artış
Ankara%2,8%36,7
İstanbul%1,4%36,2
İzmir%1,2%29,4
Bölgesel verilere göre en yüksek yeni kiracı kira artışı yüzde 36,7 ile Ankara bölgesinde gerçekleşti. En düşük artış ise yüzde 21,5 ile Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye bölgesinde kaydedildi.

Ezgi Polat
Ezgi Polat Takvim.com.tr Ekonomi