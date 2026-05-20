TCMB yeni listeyi açıkladı: En yüksek ve en düşük kira hangi illerde?

YENİ KİRACI KİRA ENDEKSİ YÜZDE 31,7 YÜKSELDİ



TCMB'nin yayımladığı Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) verileri de kira artışlarının sürdüğünü gösterdi. YKKE, Nisan ayında aylık yüzde 1,7 artarken yıllık nominal artış yüzde 31,7 oldu. Reel tarafta yüzde 0,5 gerileme kaydedildi.



Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7 oranında artan YKKE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 31,7 oranında artmış, reel olarak ise yüzde 0,5 oranında azalmıştır."