Altın zirvenin müptelası oldu! 1 hafta içinde altın alanın dünyası değişti! 80 gram 22-14 ve 18 ayar bilezik ne kadar? Çeyrek altın kaç TL anlık?

Çeyrek, gram, tam ve yarım olmak üzere satılan altınlar daha çok yatırım hedefli kullanılırken; bilezik, kolye gibi işçilik seviyesi yüksek olan altın tipleri ise genelde armağan hedefli kullanıyor. Altın fiyatları ile ilgili bilgi alabilmek isteyenler ise Google gibi arama motorlarına "Altın fiyatları", "çeyrek altın fiyatı", "Gram altın ne kadar oldu" gibi sorguları yazarak erişim sağlamaya çalışıyor.