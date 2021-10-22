Altın zirvenin müptelası oldu! 1 hafta içinde altın alanın dünyası değişti! 80 gram 22-14 ve 18 ayar bilezik ne kadar? Çeyrek altın kaç TL anlık?
Altın fiyatları son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Çeyrek altın anlık kaç TL? 80 gram 22-14 ve 18 ayar bilezik ne kadar? Sorusu en fazla sorulanlar arasına girdi. İç ve dış pazarlarda yaşanan ekonomik ilerlemelerle eş güdümlü fiyatı gün içerisinde çoğu kez değişime uğrayan ve kişilerin yatırım denince ilk aklına gelen altının fiyatları merak ediliyor. Altın fiyatları, 1 hafta içerisince yatırımcısına büyük kazanç sağladı. Uzun vadeli yatırımlarda kar payını yüksek bırakan altın, yalnızca birkaç hafta evvelce altın alanlara ise kar oranını yükseltti. Güvenilir liman olarak da tanınan altının yalnızca bir çeşidi bulunmuyor. Bu amaçla alış ve satış fiyatları ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler amacıyla 22 Ekim 2021 Cuma serbest pazar güncel altın fiyatları haberimizde...
Merkez Bankasının faiz kararı sonrasında altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Gram altın 555 TL seviyelerinden güne başlarken çeyrek altın ise 910 TL'den satılıyor. Bu kapsamda son durumu merak edenler için 22 Ekim 2021 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde... Altının gram fiyatı, yeni güne de artışla başlamasının ardından, saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,2 üzerinde, 552 lira ile bütün zamanların en yüksek seviyesinden prosedür görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 905 lira, Cumhuriyet altını da 3.685 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 1.793 dolardan alıcı buluyor.
Çeyrek, gram, tam ve yarım olmak üzere satılan altınlar daha çok yatırım hedefli kullanılırken; bilezik, kolye gibi işçilik seviyesi yüksek olan altın tipleri ise genelde armağan hedefli kullanıyor. Altın fiyatları ile ilgili bilgi alabilmek isteyenler ise Google gibi arama motorlarına "Altın fiyatları", "çeyrek altın fiyatı", "Gram altın ne kadar oldu" gibi sorguları yazarak erişim sağlamaya çalışıyor.
Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, çarşamba günü yaptığı açıklamada ABD'de faiz artırımlarının yakın zamanda gelmeyeceğini ama enflasyon beklentilerinin artarsa Fed'in harekete geçeceğini söyledi. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Randal Quarles ise parasal teşviklerin gelecek ay başlamasını desteklediğini ve politika önlemlerinin uygulanmasını gerektirebilecek bir fiyat baskısından endişeli olduğunu belirtti.
Bugün ABD ve Avrupa'da yayımlanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi bilgileri ile başta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell olmak üzere Fed yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini kaydeden analistler, piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenilen Standard&Poor's'un Türkiye'ye dair kredi notu değerlendirmesinin de yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.