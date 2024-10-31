Çocuğunu askere gönderen ailelere yardım: 2 ayda bir 1.600 TL ödeme yapılıyor! Aile Bakanlığı duyurdu

Bu yardımdan evli askerlerin eşleri ile bekar askerlerin anneleri ve babaları belirli koşulları yerine getirdiklerinde yararlanabiliyor. Bakanlık bu adımla asker ailelerinin ekonomik yükünü hafifletmeyi amaçlıyor. Özellikle askerlik süresi boyunca ailenin maddi ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.

Asker Yardımı Ne Kadar?



"Muhtaç Asker Ailesi Yardımı" programı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere aylık 800 TL destek sağlanıyor. Yardımlar, iki ayda bir olmak üzere toplamda 1600 TL olarak hak sahibi vatandaşların PTT hesaplarına yatırılıyor.