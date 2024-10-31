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Çocuğunu askere gönderen ailelere yardım: 2 ayda bir 1.600 TL ödeme yapılıyor! Aile Bakanlığı duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardım programlarına devam ederek, muhtaç asker ailelerine yönelik "Asker Ailesi Yardımı" adı altında önemli bir destek sunuyor. Bu program, askerlik görevini ifa eden bireylerin ailelerine maddi katkı sağlamayı hedefliyor.

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Giriş Tarihi :31 Ekim 2024 , 14:30 Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 14:31
Çocuğunu askere gönderen ailelere yardım: 2 ayda bir 1.600 TL ödeme yapılıyor! Aile Bakanlığı duyurdu

Bu yardımdan evli askerlerin eşleri ile bekar askerlerin anneleri ve babaları belirli koşulları yerine getirdiklerinde yararlanabiliyor. Bakanlık bu adımla asker ailelerinin ekonomik yükünü hafifletmeyi amaçlıyor. Özellikle askerlik süresi boyunca ailenin maddi ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.

Çocuğunu askere gönderen ailelere yardım: 2 ayda bir 1.600 TL ödeme yapılıyor! Aile Bakanlığı duyurdu

Asker Yardımı Ne Kadar?

"Muhtaç Asker Ailesi Yardımı" programı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere aylık 800 TL destek sağlanıyor. Yardımlar, iki ayda bir olmak üzere toplamda 1600 TL olarak hak sahibi vatandaşların PTT hesaplarına yatırılıyor.

Çocuğunu askere gönderen ailelere yardım: 2 ayda bir 1.600 TL ödeme yapılıyor! Aile Bakanlığı duyurdu

Yardım süresi askerlik görevini sürdüren bireyin hizmet süresiyle sınırlı olup en fazla 12 ay boyunca devam edebiliyor.

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