Altın yatırımı yapanlar dikkat! Patlama yapacağı tarih verildi! Altın fiyatları hangi tarihte rekor seviyeye çıkacak? Ons ve gram altında fiyat tahminleri
Altın fiyatları hangi tarihte rekor seviyeye çıkacak? Ons ve gram altında fiyat tahminleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İslam Memiş, altındaki bu dalgalanmanın sene sonuna kadar sürebileceğini ifade etti. Son haftalarda döviz kurlarında ve emtia fiyatlarında sert dalgalanmaların bulunduğunu dile getiren Memiş, "Özellikle bu sert dalgalanmaların nedeninin döviz kurlarındaki Fed etkileri bulunduğu çok dikkat çekici bir şekilde meydana çıkıyor. Fed Başkanı ve Fed üyeleri ciddi açıklamalar yapmaya devam ediyor." dedi.
13.10.2022 10:15 - Son Güncelleme: 13.10.2022 10:22
Fed Başkanı ve Fed üyelerinin açıklamalarının dolar endeksinde, altının Ons fiyatında ve gram fiyatındaki dalgalanmalarda etkili olduğunu ifade eden İslam Memiş, belirsizlik ve risklerin de ciddi anlamda artmaya devam ettiğine dikkat çekti.
Yıl sonuna kadar bu dalgalanmalar devam edebilir. Genellikle yatırımcılar ekran fiyatlarıyla serbest piyasalar arasındaki kur farkına kesinlikle ilgi etmeli. Ekran fiyatıyla serbest piyasalarda Gram Altın/TL fiyatında 25-30 lira gibi bir fark var. Genellikle talepten meydana gelen bir farkı ifade etmek isterim."