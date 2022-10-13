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Haberler Ekonomi Altın yatırımı yapanlar dikkat! Patlama yapacağı tarih verildi! Altın fiyatları hangi tarihte rekor seviyeye çıkacak? Ons ve gram altında fiyat tahminleri

Altın yatırımı yapanlar dikkat! Patlama yapacağı tarih verildi! Altın fiyatları hangi tarihte rekor seviyeye çıkacak? Ons ve gram altında fiyat tahminleri

Altın fiyatları hangi tarihte rekor seviyeye çıkacak? Ons ve gram altında fiyat tahminleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İslam Memiş, altındaki bu dalgalanmanın sene sonuna kadar sürebileceğini ifade etti. Son haftalarda döviz kurlarında ve emtia fiyatlarında sert dalgalanmaların bulunduğunu dile getiren Memiş, "Özellikle bu sert dalgalanmaların nedeninin döviz kurlarındaki Fed etkileri bulunduğu çok dikkat çekici bir şekilde meydana çıkıyor. Fed Başkanı ve Fed üyeleri ciddi açıklamalar yapmaya devam ediyor." dedi.

takvim.com.tr
13.10.2022 10:15 - Son Güncelleme: 13.10.2022 10:22
Altın yatırımı yapanlar dikkat! Patlama yapacağı tarih verildi! Altın fiyatları hangi tarihte rekor seviyeye çıkacak? Ons ve gram altında fiyat tahminleri

Fed Başkanı ve Fed üyelerinin açıklamalarının dolar endeksinde, altının Ons fiyatında ve gram fiyatındaki dalgalanmalarda etkili olduğunu ifade eden İslam Memiş, belirsizlik ve risklerin de ciddi anlamda artmaya devam ettiğine dikkat çekti.

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Altın yatırımı yapanlar dikkat! Patlama yapacağı tarih verildi! Altın fiyatları hangi tarihte rekor seviyeye çıkacak? Ons ve gram altında fiyat tahminleri

İslam Memiş, altın yükselecek mi düşecek mi sorusuna karşı şu şekilde konuştu:

"Belirsizlik ve risklerin arttığı dönemlerde de altının Ons fiyatı 1615 ila 1660 dolar arasında dalgalanıyor. İster istemez gram altında gün bazında günlük 20-30 lira gibi bir dalgalanmayla karşı karşıya kalıyoruz.

Altın yatırımı yapanlar dikkat! Patlama yapacağı tarih verildi! Altın fiyatları hangi tarihte rekor seviyeye çıkacak? Ons ve gram altında fiyat tahminleri

Yıl sonuna kadar bu dalgalanmalar devam edebilir. Genellikle yatırımcılar ekran fiyatlarıyla serbest piyasalar arasındaki kur farkına kesinlikle ilgi etmeli. Ekran fiyatıyla serbest piyasalarda Gram Altın/TL fiyatında 25-30 lira gibi bir fark var. Genellikle talepten meydana gelen bir farkı ifade etmek isterim."

Altın yatırımı yapanlar dikkat! Patlama yapacağı tarih verildi! Altın fiyatları hangi tarihte rekor seviyeye çıkacak? Ons ve gram altında fiyat tahminleri

"Yıl sonuna kadar tüm merkez bankalarının politikalarında farklılıklar olabilir. Çünkü jeopolitik risklerde artmaya devam ediyor. Bu da faiz artırımlarında detaylı indirim ya da artırımlara sebep olacaktır."

Altın yatırımı yapanlar dikkat! Patlama yapacağı tarih verildi! Altın fiyatları hangi tarihte rekor seviyeye çıkacak? Ons ve gram altında fiyat tahminleri

Altın fiyatlarındaki düşüşlerin kalıcı olmayacağını ifade eden Memiş, 950 - 1000 lira aralığında olan gram altın fiyatının vatandaşlara alım fırsatı sunmaya devam ettiğini ifade etti.

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