A101'de fırsatlar 6 gün daha sürecek! A101 22- 28 Mayıs aktüel kataloğuyla muhtelif ürünler görücüye çıkıyor!

A101 bu hafta sonu da fırsatlı ürünlerini duyurdu. Yarın başlayıp 28 Mayıs 2021'e kadar sürecek kampanyalar ve indirimli ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta sonu markette pek çok fırsat raflarda yer alırken detaylı listesi araştırılıyor. A101'de 10 TL ve üzeri alışverişlerde indirim fırsatı göze çarpıyor. A101 Haftanın Yıldızları kampanyasında bu hafta Pınar Kahvaltı Keyfi Tam Yağlı Beyaz Peynir, Ofçay Tiryakisine Siyah Çay, Fairy Hepsi Bir Arada Bulaşık Makinesi Kapsülü ve Bayan Tayt Çeşitleri gibi ürünlerde indirimli fiyatlar karşımıza çıkıyor. İşte A101 22 Mayıs- 28 Mayıs aktüel kataloğu!