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Ne Alırsan 25 TL kampanyası! ŞOK AKTÜEL 9 NİSAN 2025 kataloğu yayımlandı

Türkiye genelindeki ŞOK marketlerde bu hafta da birbirinden cazip fırsatlar raflarda yerini alıyor. 9 Nisan 2025 Çarşamba günü itibarıyla başlayacak olan yeni kampanya döneminde, temel gıda ve temizlik ürünlerinden teknoloji ürünlerine, bebek bakım malzemelerinden oyuncaklara kadar geniş bir yelpazede indirimler sunulacak. Özellikle "Ne Alırsan 25 TL" kampanyası alışveriş tutkunlarının ilgisini çekecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Nisan 2025 , 16:11 Güncelleme Tarihi :07 Nisan 2025 , 16:11
Ne Alırsan 25 TL kampanyası! ŞOK AKTÜEL 9 NİSAN 2025 kataloğu yayımlandı

ŞOK marketler, bu hafta müşterilerine özel sunduğu kampanyalarla alışveriş keyfini artırıyor. "Ne Alırsan 25 TL" etiketiyle satılacak onlarca ürün arasında ev tekstilinden mutfak gereçlerine kadar birçok seçenek bulunuyor.

Ne Alırsan 25 TL kampanyası! ŞOK AKTÜEL 9 NİSAN 2025 kataloğu yayımlandı

🛍️ KAMPANYA TARİHLERİ

Katalog ürünleri 9 Nisan Çarşamba gününden itibaren stoklarla sınırlı olarak satışa sunulacak. Kampanya, 15 Nisan 2025 tarihine kadar geçerli olacak.

Ne Alırsan 25 TL kampanyası! ŞOK AKTÜEL 9 NİSAN 2025 kataloğu yayımlandı

🧂 Gıda Ürünleri

  • 🫒 Lio Salamura Siyah Zeytin (261-290) - 84,90 TL

  • 🧀 Mis Dilimli Tost Peyniri - 279 TL

  • 🍞 Uno Anadolu Köy Ekmeği - 35,50 TL

  • 🥐 Superfresh Milföy Hamuru - 89 TL

  • Kahve Dünyası Filtre Kahve - 149 TL

  • 🍫 Dr. Oetker Çikolatalı Sos - 23,90 TL

  • 🍪 Eti Tutku Bold - 23,50 TL

  • 🥢 Şef Franzi Soya Sosu - 39,90 TL

  • 🍋 Kızılay Limonata / Limonata Şekersiz - 29,50 TL

  • 🫘 Anadolu Mutfağı Kuru Fasulye - 52,90 TL

Ne Alırsan 25 TL kampanyası! ŞOK AKTÜEL 9 NİSAN 2025 kataloğu yayımlandı

🧴 Kişisel Bakım & Temizlik

  • 🧴 Clear Men Mentollü Şampuan - 195 TL

  • 🧴 Bebeland Sensitive Çamaşır Yumuşatıcı - 69 TL

  • 🧺 Bebeland Sensitive Çamaşır Deterjanı - 110 TL

  • 👶 Bebeland Külot Bez - 315 TL

  • 🧼 Duru Sıvı Sabun Okyanus / Avokado - 45 TL

  • Finish Parlatıcı - 69 TL

  • 🌹 Vernel Yumuşatıcı Gülün Büyüsü - 125 TL

Ne Alırsan 25 TL kampanyası! ŞOK AKTÜEL 9 NİSAN 2025 kataloğu yayımlandı

👶 Bebek Ürünleri

  • 🛏️ Bebek Ranforce Nevresim Seti - 279 TL

  • 🛏️ Bebek Ranforce Yastık Kılıfı - 75 TL

  • 🛏️ Bebek Yastığı - 59,95 TL

  • 🛏️ Bebek Penye Lastikli Çarşaf - 100 TL

  • 🛏️ Anne Yanı Bebek Yatağı - 249 TL

  • 🧺 Askılı Organizer - 50 TL

  • 🧦 2'li Bebek Çorabı - 25 TL

  • 🥄 Taşıma Kutulu Mama Kaşığı - 89,95 TL

  • 🍽️ Mama Tabağı Silikon Vakumlu - 129 TL

  • 🚿 3'lü Katlanır Bebek Küveti Seti - 599 TL

Ne Alırsan 25 TL kampanyası! ŞOK AKTÜEL 9 NİSAN 2025 kataloğu yayımlandı

🧩 Oyuncaklar & Eğitici Ürünler

  • 🚂 Gokidy Melisa Tren Seti - 149 TL

  • 🪑 Gokidy Mama Sandalyesi - 449 TL

  • 🥚 Gokidy Mini Sürpriz Yumurta - 25 TL

  • 🐘 Gokidy Oyuncak Fil - 199 TL

  • 🧩 Gokidy Ahşap Yapboz - 119 TL

  • 🧩 Fisher Price Bebek Puzzle - 75 TL

  • 🎈 Folyo Balon - 75 TL

  • 🐛 Sevimli Eğitici Tırtıl - 50 TL

  • 🧱 Renkli Bloklar - 299 TL

  • 🔢 Rakamlı Yer Karosu - 199 TL

💸 "Ne Alırsan 75 TL" Ürünleri

  • 🧀 Mis Peynir Çubukları / Peynir Topları - 75 TL

  • 🧀 Mis Yarım Yağlı Taze Beyaz Peynir - 75 TL

  • 🧀 İçim Tam Yağlı Süzme Peynir - 75 TL

  • 🥜 Amigo Kaju Cevizi - 75 TL

  • 🍫 Milka Choco Sticks - 75 TL

  • 🧴 Dalin Bıcı Bıcı Kolonya - 75 TL

  • 🧼 Dove Sıvı Sabun - 75 TL

  • 🍲 Paşabahçe Iconic Kase - 75 TL

  • 🧂 Finish Tuz - 75 TL