Altın ve dolarda puslu hava etkisi! Birdenbire gidişat değişecek! İslam Memiş altın, dolar, euro için kaybettirmeyecek yöntemi açıkladı! Kısa süre sonra...

Dolar ve altın yatırımcıları için önemli ikazlar geldi. Günü bir inişli bir çıkışlı tamamlayan altın fiyatları son günlerde herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Uzmanlar fiyatların gelecek günlerdeki seyriyle ilgili uyarılar yapıyor. Dolar ve altın fiyatlarının seyri hakkında uzman isim İslam Memiş dikkat çeken bir ikazda bulundu. Son dönemde yükseliş ve düşüşüyle yatırımcısının kafasını kurcalayan altın ve dolar fiyatlarında hareketli seyir sürerken uzmanlar tarafından yapılan yorumlar her gün takip ediliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş fiyatlar hakkında önemli açıklamalar yaptı. Peki, dolar ve altın yükselecek mi, düşecek mi? İşte son dakika yorumlar!