36 ay vadeli 100.000 TL krediye ilgi büyük! 3.895,62 TL aylık ödemesi var! Halkbank SGK’lı olan herkese kredi müjdesi!

Peş peşe açıklandı. Nakit ihtiyacı olan kişiler için güzel haberler gelmeye devam ediyor. 36 ay vadeli 100.000 TL krediye vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Bankaların İhtiyaç kredisi ürünleri yolu ile sunmuş bulunduğu finansman destekleri, ekonominin başarılı bir biçimde işleyişi bakımından çok büyük bir ciddiye sahip. Halkbank 100.000 TL üst limitli olarak hazırlamış bulunduğu kampanyada, sadece özel sektörde çalışan müşterileri amaçlıyor. En çok 36 ay vade opsiyonuyla sunulmakta olan kredi, %1,63 ile %1,68 gibi iki ayrı ve uygun faiz oranları uyguluyor.