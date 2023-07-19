9.200 TL ek ödeme tablosu! Emekliye %25 zamlı kök aylık hesabıyla birlikte müjde verildi! 7.500 TL alanlar...

Emekli maaşı alan vatandaşlar için sevindirici bir gelişme yaşandı. Temmuz ayında gerçekleşen emekli maaşı zammının ardından, emekli promosyon ödemelerinde de güncellemeler yapıldı. Yeni promosyon ödeme tablosu, emekli maaşlarına göre farklı tutarlar içeriyor. Öte yandan, emekli maaşı ödemelerinde yeni bir dönem başladı. SSK sonrası ayın 25'inde ise sıra Bağ-Kur emeklilerine gelecek. Memur emeklileri ise fark ödemesiyle birlikte zam almaya hazırlanıyor. Bu güncellemeyle birlikte, bazı emekliler 1, bazıları ise 2 veya 3 aylık zam farkı alacak. Aylık maaşını alan emeklilere ise en az bin 975 lira fark ödenecek. Peki, kimler ek ödeme alacak? Emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu? İşte detaylar...