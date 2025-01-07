En düşük emekli maaşı 14.469 TL! Dul ve yetimlere de yansıyacak! Bu ayki ödemelere yetişir mi?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban aylıklarında yapılacak artış belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük maaş ödemesinin 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilmesini kararlaştırdıklarını açıkladı.
Ocak ayı zam oranının SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 15.75, memur emeklileri için yüzde 11.54 olduğunu belirten Bakan Işıkhan, 2024 Temmuz ayında 12 bin 500 liraya çıkardıkları en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığının bu oransal artıştan etkilenmediğini, bu nedenle geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu rakamı artırmak için yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Bakan Işıkhan, "Bu kapsamda, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı olan 12 bin 500 lirayı, 6 aylık TÜFE oranında yani yüzde 15.75 artış gerçekleştirme kararını açıklıyoruz. Bu artışla en düşük emekli aylığı 14 bin 469 liraya yükselmiş oluyor. Emeklilerimiz başta olmak üzere aziz milletimize hayırlı olsun" diye konuştu.
TABAN AYLIK ALANA 1.969 TL ZAM
◼ KARAR NE GETİRİYOR?
Eğer taban aylık 12 bin 500 lira seviyesinde kalsa; Aralık ayında ek ödeme dahil kök aylığı 10 bin 800 liranın altında olanların eline geçecek parada, kök aylığa yansıtılan yüzde 15.75'lik Ocak zammına rağmen artış olmayacaktı. Taban aylık artırılarak bu durumun önüne geçildi. Alınan kararla birlikte tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin eline geçen para yüzde 15.75 artmış olacak. Aralık ayında 12 bin 500 lira alan emeklinin eline bu aydan itibaren bin 969 lira artışla 14 bin 469 lira geçmeye başlayacak.
◼ HESAPLAMA NASIL YAPILACAK?
Emeklilerin yeni gelirleri hesaplanırken, öncelikle kök aylıklarının Aralık tutarına yüzde 15.75 zam yansıtılacak. Çıkan tutara yüzde 4 (kök aylık 9 bin 495 liranınaltındaysa yüzde 5) oranında ek ödeme eklenecek. Bu, emeklinin yeni aylık ödemesi olacak. Ancak yeni kök aylık ve ek ödemenin toplamı 14 bin 469 liranın altında çıkarsa, emekliye verilecek para Hazine desteğiyle birlikte 14 bin 469 liraya tamamlanacak.
ÖRNEK 1
Kök aylığı 10 bin lira olan emeklinin hesabına 400 lira (10 bin TL'nin % 4'ü) ek ödeme ve 2 bin 100 lira '5510 Ek 19' ödemesiyle birlikte 12 bin 500 lira yatırılıyordu. Ocak itibariyle bu emeklinin yeni kök aylığı yüzde 15.75 zamla 11 bin 575 lira, yeni ek ödemesi 463 lira oldu. Bu emekliye taban aylık aynı kalsa 12 bin 500 lira yatırılmaya devam edecekti, yeni düzenlemenin yasalaşmasıyla 14 bin 469 lira ödenmeye başlanacak.
ÖRNEK 2
Kök aylığı 11 bin 500 lira olan emeklinin hesabına 460 lira (11 bin 500 TL'nin % 4'ü) ek ödeme ve 540 lira '5510 Ek 19' ödemesiyle birlikte 12 bin 500 lira yatırılıyordu. Bu emeklinin Ocak itibariyle yeni kök aylığı yüzde 15.75 zamla 13 bin 311 lira 25 kuruşa, ek ödemesi 532,45 liraya çıktı. Bu emeklinin yeni geliri 13 bin 843 lira 70 kuruş oldu. Taban aylık aynı kalsa bu emekliye 13 bin 843 lira 70 kuruş yatırılacaktı. Yeni taban aylık düzenlemesi sayesinde 625,30 lira Hazine desteğiyle birlikte 14 bin 469 lira ödenmeye başlanacak.
◼ DUL VE YETİMLERE NASIL YANSIYACAK?
Emekliler için 14 bin 669 liraya yükselen taban aylık düzenlemesi, dul ve yetimlere hisseleri oranında yansıyacak. Ölüm aylığı oranı yüzde 75 alana 10 bin 851 lira 75 kuruştan, ölüm aylığı oranı yüzde 50 olana 7 bin 234 lira 50 kuruştan, yüzde 25 olana da 3 bin 617 lira 25 kuruştan az ödeme yapılamayacak. Yüzde 15.75 artış sonrası bu tutarların altında çıkan ödemeler bu tutarlara tamamlanacak. Taban aylık 12 bin 500 lirayken en düşük ödeme tutarları ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanlarda 9 bin 375, yüzde 50 olanlarda 6 bin 250, yüzde 25 olanlarda 3 bin 125 lira idi.
İŞTE DUL VE YETİMLERİN TABAN AYLIKLARI
% 75 ORANINDA MAAŞ ALANLAR
Mevcut taban aylık: 9.375 TL
Yeni taban aylık: 10.851,75 TL
% 50 ORANINDA MAAŞ ALANLAR
Mevcut taban aylık: 6.250 TL
Yeni taban aylık: 7.234,50 TL
% 25 ORANINDA MAAŞ ALANLAR
Mevcut taban aylık: 3.125 TL
Yeni taban aylık: 3.617,25 TL
◼ NE ZAMAN ÖDENECEK?
SSK emeklileri, dul ve yetimleri 17-26 Ocak, Bağ-Kur emeklileri dul ve yetimleri ise 25-28 Ocak tarihleri arasında zamlı maaşlarını alacak. Ödemeler yüzde 15.75 zam ve düzenleme yetişirse 14 bin 469 lira taban aylık üzerinden yapılacak. Ancak düzenleme yetişmezse 12 bin 500 lira taban aylık üzerinden ödeme yapılacak. Düzenleme çıktıktan sonra kapsamdaki emeklilere daha sonra fark ödemesi yapılacak.