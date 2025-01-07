En düşük emekli maaşı 14.469 TL! Dul ve yetimlere de yansıyacak! Bu ayki ödemelere yetişir mi?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban aylıklarında yapılacak artış belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük maaş ödemesinin 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilmesini kararlaştırdıklarını açıkladı.

Ocak ayı zam oranının SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 15.75, memur emeklileri için yüzde 11.54 olduğunu belirten Bakan Işıkhan, 2024 Temmuz ayında 12 bin 500 liraya çıkardıkları en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığının bu oransal artıştan etkilenmediğini, bu nedenle geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu rakamı artırmak için yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Bakan Işıkhan, "Bu kapsamda, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı olan 12 bin 500 lirayı, 6 aylık TÜFE oranında yani yüzde 15.75 artış gerçekleştirme kararını açıklıyoruz. Bu artışla en düşük emekli aylığı 14 bin 469 liraya yükselmiş oluyor. Emeklilerimiz başta olmak üzere aziz milletimize hayırlı olsun" diye konuştu.



TABAN AYLIK ALANA 1.969 TL ZAM ◼ KARAR NE GETİRİYOR? Eğer taban aylık 12 bin 500 lira seviyesinde kalsa; Aralık ayında ek ödeme dahil kök aylığı 10 bin 800 liranın altında olanların eline geçecek parada, kök aylığa yansıtılan yüzde 15.75'lik Ocak zammına rağmen artış olmayacaktı. Taban aylık artırılarak bu durumun önüne geçildi. Alınan kararla birlikte tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin eline geçen para yüzde 15.75 artmış olacak. Aralık ayında 12 bin 500 lira alan emeklinin eline bu aydan itibaren bin 969 lira artışla 14 bin 469 lira geçmeye başlayacak.



◼ HESAPLAMA NASIL YAPILACAK? Emeklilerin yeni gelirleri hesaplanırken, öncelikle kök aylıklarının Aralık tutarına yüzde 15.75 zam yansıtılacak. Çıkan tutara yüzde 4 (kök aylık 9 bin 495 liranınaltındaysa yüzde 5) oranında ek ödeme eklenecek. Bu, emeklinin yeni aylık ödemesi olacak. Ancak yeni kök aylık ve ek ödemenin toplamı 14 bin 469 liranın altında çıkarsa, emekliye verilecek para Hazine desteğiyle birlikte 14 bin 469 liraya tamamlanacak.



