3600 ek gösterge polis, hemşire, din görevlisi maaşları ne kadar oldu? En az 6 bin 861 TL maaş, 50 bin 150 TL zamlı ikramiye! Meslek meslek maaş ve gösterge artışı belli oldu!
3600 ek gösterge için son viraja girildi ve çalışmalar tamamlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu çalışanlarının refahını arttırmak için gerekli bütçe çalışmasını bitirdi. Başkan Erdoğan'a sunulacak düzenleme, polis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarındaki kamu personelini kapsayacak. Peki, 3600 ek gösterge polis, hemşire, din görevlisi maaşları ne kadar oldu? Emekli ikramiyeleri ne kadar artacak? İşte merak edilenler!
02.06.2022 12:36 - Son Güncelleme: 02.06.2022 12:36
3600 ek göstergede sona doğru geliniyor. Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu çalışanlarının refahını arttırmak için bütçe çalışmasını tamamladı. Başkan Erdoğan'a saat 14:00'da sunulan ek gösterge polis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarındaki kamu personelini kapsayacağı açıklandı. Peki, 3600 ek gösterge polis, hemşire, din görevlisi maaşları ne kadar oldu? Emekli ikramiyeleri ne kadar artacak? İşte tüm merak edilenler haberimizde!
Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu çalışanlarının refahını arttırmak için bütçe çalışmasını tamamladı. Başkan Erdoğan'a sunulacak düzenleme ile ek gösterge polis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarındaki kamu personelini kapsayacak.