3600 ek gösterge polis, hemşire, din görevlisi maaşları ne kadar oldu? En az 6 bin 861 TL maaş, 50 bin 150 TL zamlı ikramiye! Meslek meslek maaş ve gösterge artışı belli oldu!

3600 ek göstergede sona doğru geliniyor. Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu çalışanlarının refahını arttırmak için bütçe çalışmasını tamamladı. Başkan Erdoğan'a saat 14:00'da sunulan ek gösterge polis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarındaki kamu personelini kapsayacağı açıklandı. Peki, 3600 ek gösterge polis, hemşire, din görevlisi maaşları ne kadar oldu? Emekli ikramiyeleri ne kadar artacak? İşte tüm merak edilenler haberimizde!