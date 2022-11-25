Altın için en doğru alım zamanı açıklandı! Gram altın o tarihte 1400 lira olacak! Altın almak isteyenler okusun... İşte 14-18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları

Yıl sonuna kadar 1400 seviyelerini görebilir

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş gram altın ile ilgili, "Bu pozitif seyrin devam edeceğini ön görüyoruz. Çoğunlukla altının ons fiyatında 3 haftalık süreç içerisinde 15 dolarlık bir değer artışı gözlemliyoruz.1.600 dolar seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra 1800 rakamların gene konuşulmaya başlayacağı bir dönem gerekiyor diye düşünüyorum teknik olarak. Gram altın TL tarafına baktığımız süre 4. Kez 1.038 lira seviyesini test etti. Gram altın TL fiyatında büyük olasılıkla 1060-1090 lira seviyeleri gelecek. Yıl sonuna kadar da 1.400 seviyelerini konuşabiliriz." ifadelerine yer verdi.