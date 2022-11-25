Altın için en doğru alım zamanı açıklandı! Gram altın o tarihte 1400 lira olacak! Altın almak isteyenler okusun... İşte 14-18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları
ABD enflasyon verilerinin açıklaması sonrasında geçen haftalarda dolar kurunda ani düşüşler yaşandı. Dolar kurunun altın pazarı üstünde baskı oluşturduğunu ifade eden çoğu eksper Fed faiz politikasının piyasalar üstünde büyük bir etkileri olduğunu bildirdi. Eksperler art arda açıklama yapmaya devam eder iken dolarda ani düşüş yaşanması sonrasında altın fiyatlarında ani yükselişler yaşandı. Yatırımcı yeni yatırımlarını nasıl değerlendirmeli? Elindeki yatırımı nasıl kullanmalı? İşte altın eksperından ilgi çekici tahminler…
Yıl sonuna kadar 1400 seviyelerini görebilir
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş gram altın ile ilgili, "Bu pozitif seyrin devam edeceğini ön görüyoruz. Çoğunlukla altının ons fiyatında 3 haftalık süreç içerisinde 15 dolarlık bir değer artışı gözlemliyoruz.1.600 dolar seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra 1800 rakamların gene konuşulmaya başlayacağı bir dönem gerekiyor diye düşünüyorum teknik olarak. Gram altın TL tarafına baktığımız süre 4. Kez 1.038 lira seviyesini test etti. Gram altın TL fiyatında büyük olasılıkla 1060-1090 lira seviyeleri gelecek. Yıl sonuna kadar da 1.400 seviyelerini konuşabiliriz." ifadelerine yer verdi.
Yatırımcı elindeki altını bozdurmamalı
Bir çok yatırımcı altın fiyatlarının yükselişe geçtiği bu dönemde elindeki altını nasıl değerlendirmesi gerektiği konusu ile ilgili haberler yapıyor.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş eldeki altının bozdurulmaması gerekliliğini gelişen zamanlarda daha çok yükselişin yaşanacağını söyledi. Yıl sonuna doğru altın fiyatlarında ciddi artışın devam edeceğini belirtti.
Son dakika altın fiyatları
Son dakika altın fiyatları yakından takip ediliyor. Merkez Bankası faiz kararı evveli piyasalarda son hal milyonlarca bireyin odağında olmaya devam ediyor. Karar evveli altın fiyatları güne yükselişle başlarken altın alabilmek isteyenler ve yatırımcılar son dakika altın fiyatlarını araştırıyor. Ons altın şu dakikalarda 1758 dolardan prosedür görüyor. Gram altın ise 1063 liradan satışa sunuluyor.