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Altın fiyatlarıyla ilgili tüm tahminleri unutun: Uzman isim tüm ezberleri bozdu! Her dediği çıkmıştı! O tarihte ortalık fena karışacak

Son günlerde altın fiyatlarıyla ilgili yaptığı tahminlerle dikkatleri üzerine çeken araştırmacı yazar Haluk Özdil, son açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düştü. Özdil, hükümete yakın isimlerden birinin yakında halkla paylaşacağı 'yer altından bir madenin fışkıracağı' müjdesine ilişkin açıklamalarda bulundu ve altın için çarpıcı bir tahminde bulundu. İşte Özdil'in Ne Var Ne Yok kanalında yaptığı o açıklamalar.

takvim.com.tr
26.06.2023 12:42 - Son Güncelleme: 26.06.2023 12:43
Altın fiyatlarıyla ilgili tüm tahminleri unutun: Uzman isim tüm ezberleri bozdu! Her dediği çıkmıştı! O tarihte ortalık fena karışacak

"İlk defa bunu açıklayacağım. Türkiye artık Arap sermayesini ülkeye çekmeye başladı. Hatta Independent bunu haberleştirdi. Büyük olasılıkla yakın zamanda Araplardan yüklü miktarda nakit akışı gerçekleşecek. Şu ana kadar ülkemize BAE'den gelen para 8 milyar dolar. Ancak, Eylül ayında gerçekleşecek olan bu durum asıl bomba değil. Asıl bomba, bize gelecek olan yer altından fışkıran şey olacak."

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Altın fiyatlarıyla ilgili tüm tahminleri unutun: Uzman isim tüm ezberleri bozdu! Her dediği çıkmıştı! O tarihte ortalık fena karışacak

Özdil, bu durumun petrolle ilgili olmadığını belirterek, "Petrolün türevlerinden birisi olacak. Bambaşka bir şey olacak. Buna altını da katabilirsiniz. Çin 8 ton altın aldı. Türkiye şu an inanılmaz şekilde altın alıyor" dedi.

Altın fiyatlarıyla ilgili tüm tahminleri unutun: Uzman isim tüm ezberleri bozdu! Her dediği çıkmıştı! O tarihte ortalık fena karışacak

Özdil, dünya genelinde yaşanabilecek bir savaş tehlikesine de dikkat çekerek, "Dolar bir kağıt parçasına dönecek. Haliyle bu durumda altın yükselecek.

Altın fiyatlarıyla ilgili tüm tahminleri unutun: Uzman isim tüm ezberleri bozdu! Her dediği çıkmıştı! O tarihte ortalık fena karışacak

Türkiye en çok altın toplayan dördüncü ülke konumunda. Rusya-Ukrayna savaşından daha korkuncu şu an geliyor. Eğer ABD ile Çin savaşırsa 5. Madde devreye girecek ve Türkiye de savaşa girmek durumunda kalacak. Ben Eylül'e döneyim. Eylül'de yerden fışkıracak bir müjde gündeme gelecek" şeklinde konuştu.

Altın fiyatlarıyla ilgili tüm tahminleri unutun: Uzman isim tüm ezberleri bozdu! Her dediği çıkmıştı! O tarihte ortalık fena karışacak

Özdil ayrıca geçtiğimiz günlerde yaptığı altın tahmininde de dikkat çekmiş ve gram altının önemine vurgu yapmıştı.

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