Altın fiyatlarıyla ilgili tüm tahminleri unutun: Uzman isim tüm ezberleri bozdu! Her dediği çıkmıştı! O tarihte ortalık fena karışacak

"İlk defa bunu açıklayacağım. Türkiye artık Arap sermayesini ülkeye çekmeye başladı. Hatta Independent bunu haberleştirdi. Büyük olasılıkla yakın zamanda Araplardan yüklü miktarda nakit akışı gerçekleşecek. Şu ana kadar ülkemize BAE'den gelen para 8 milyar dolar. Ancak, Eylül ayında gerçekleşecek olan bu durum asıl bomba değil. Asıl bomba, bize gelecek olan yer altından fışkıran şey olacak."