Altın fiyatlarıyla ilgili tüm tahminleri unutun: Uzman isim tüm ezberleri bozdu! Her dediği çıkmıştı! O tarihte ortalık fena karışacak
Son günlerde altın fiyatlarıyla ilgili yaptığı tahminlerle dikkatleri üzerine çeken araştırmacı yazar Haluk Özdil, son açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düştü. Özdil, hükümete yakın isimlerden birinin yakında halkla paylaşacağı 'yer altından bir madenin fışkıracağı' müjdesine ilişkin açıklamalarda bulundu ve altın için çarpıcı bir tahminde bulundu. İşte Özdil'in Ne Var Ne Yok kanalında yaptığı o açıklamalar.
26.06.2023 12:42 - Son Güncelleme: 26.06.2023 12:43
"İlk defa bunu açıklayacağım. Türkiye artık Arap sermayesini ülkeye çekmeye başladı. Hatta Independent bunu haberleştirdi. Büyük olasılıkla yakın zamanda Araplardan yüklü miktarda nakit akışı gerçekleşecek. Şu ana kadar ülkemize BAE'den gelen para 8 milyar dolar. Ancak, Eylül ayında gerçekleşecek olan bu durum asıl bomba değil. Asıl bomba, bize gelecek olan yer altından fışkıran şey olacak."
Türkiye en çok altın toplayan dördüncü ülke konumunda. Rusya-Ukrayna savaşından daha korkuncu şu an geliyor. Eğer ABD ile Çin savaşırsa 5. Madde devreye girecek ve Türkiye de savaşa girmek durumunda kalacak. Ben Eylül'e döneyim. Eylül'de yerden fışkıracak bir müjde gündeme gelecek" şeklinde konuştu.