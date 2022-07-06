Altın fiyatlarında ters köşe! Yastık altında altını olanlar hemen baksın! 1 gün içinde her şey değişti! Altın almak için o tarih...

Dünyaca ünlü banka tarih vererek altının yeni fiyatını açıkladı. Rekor orana ulaşacak

Banka analistleri altın fiyatına yönelik yukarıya yönlü görünümünü korusa da üç ve altı aylık hedeflerini sırayla 2 bin 300 dolar ve 2 bin 500 dolardan 2 bin 100 dolar ve 2 bin 300 dolara düşürdü. 12 ay sonrası bağlamında 2 bin 500 dolarlık hedef ise korundu. Altın, Fed'in dün akşam beklentiler dahilinde yaptığı kuvvetli faiz artırımının sonrasında doların toparlanmasına bağlı olarak yönünü gene aşağı çevirmişti. Altın bugün yüzde 0,5 gerileme ile spot piyasada ons başına 1824 dolara kadar geriledi.