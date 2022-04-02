⚡Altın fiyatlarında tarihi çakılış, resmen yerin dibine girdi! Yatırımcılar şaşkına döndü! O tarih verildi! 40 50 gram 22 ayar bilezik ne kadar?
⚡Yatırımcılar şaşkına döndü! O tarih verildi! 40 50 gram 22 ayar bilezik ne kadar? Altının ons fiyatı iki gündür değer kazancında ilerlerken, haftanın son iş gününde düşüş eğiliminde hareket ediyor. Ons altın bugün içinde en yüksek 1939 dolar civarını; en düşük ise 1929 dolar civarını gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.21 oranında düşüşle 1933 dolardan prosedür gördü.
⚡ Gram altının fiyatı haftanın ilk prosedür gününe hafif düşüşle başlarken; gün içinde en yüksek 915,20 lira civarını, en düşük ise 909,80 lira civarını gördü. Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 13:37 itibarıyla yüzde 0,10 oranında düşüşle 912,82 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1490 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 139 liradan prosedür görüyor. Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış zamanında 915 lira civarında hareket ederken; yeni güne 913 lira seviyeden başlamıştı.
Rusya altın rezervlerine alıcı bulamıyor
İngiltere'deki birtakım altın rafinerilerinin, pazar kuralları izin vermesine karşın Rus külçelerini tekrardan eritmeyi reddettiği belirtildi. Rusya'nın Ukrayna'ya hücumu ardından Rus ürünlerine yapılan ambargolara bir yenisi daha eklendi. İngiltere'de birtakım altın rafinerilerinin Rus külçelerini tekrardan eritmeyi reddettiği iddia edildi.
Bloomberg'in mevzuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre LBMA, hala ticaretine izin verilen işgalden evvel imal edilen metaller ile işgal ardından imal edilen Rus altınları arasında bir fark yapmaya başladı. Birliğin işgal ardından imal edilen külçeleri tekrardan eritmeyi reddettiği belirtildi. LBMA sözcüsü husus ile ilgili yaptığı açıklamada, akredite listenin askıya alınma kararı evveli basılan altınları kabul ettiklerini söyledi.
Rusya'nın Ukrayna ile barış görüşmelerinde gelişme sağlanamadığı ve askerlerini Donbas bölgesinin ele geçirilmesinin tamamlanması amacıyla tekrardan yerleştirdiğini açıklamasının savaşın uzama olasılığını artırdığı düşünülüyor. Bloomberg kaynaklarına göre Biden idaresi ülkenin petrol rezervlerinden günlük 1 milyon varillik bir alanı birkaç aylığına pazara sürerek çoğalan benzin fiyatlarıyla mücadele ve Rusya'dan meydana gelen tedarik boşluklarını doldurmayı değerlendiriyor.
Yatırımcılar durgunluğa işaret eden mühim tahvil getirilerinin tersine dönmesi ardından Fed'in sıkılaşma politikasının ne kadar agresif olduğunu öngörmeye çalışıyorlar. JPMorgan Chase & Co. Fed'in faiz artırma tahminlerini güncelleyerek önümüzdeki iki toplantıdaki 25 baz puanlık artış tahminlerini 50 baz puan olarak değiştirdi. "Petrol piyasasında şu andaki belirsizlik ve dalgalı seyri göz önünde bulundurursak, altın piyasasının petrol piyasalarında yaşanan günlük dalgalanmalara çok çok odaklanmaması gerekliliğini düşünüyorum" diyen