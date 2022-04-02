⚡Altın fiyatlarında tarihi çakılış, resmen yerin dibine girdi! Yatırımcılar şaşkına döndü! O tarih verildi! 40 50 gram 22 ayar bilezik ne kadar?

Yatırımcılar durgunluğa işaret eden mühim tahvil getirilerinin tersine dönmesi ardından Fed'in sıkılaşma politikasının ne kadar agresif olduğunu öngörmeye çalışıyorlar. JPMorgan Chase & Co. Fed'in faiz artırma tahminlerini güncelleyerek önümüzdeki iki toplantıdaki 25 baz puanlık artış tahminlerini 50 baz puan olarak değiştirdi. "Petrol piyasasında şu andaki belirsizlik ve dalgalı seyri göz önünde bulundurursak, altın piyasasının petrol piyasalarında yaşanan günlük dalgalanmalara çok çok odaklanmaması gerekliliğini düşünüyorum" diyen