💸2022 Nisan ayı güncel İŞKUR personel alımı iş ilanları ve başvuru şartları! 📢4.250, 5000, 6000 TL maaş ile iş fırsatı! 📌Pek çok ilden alım yapılacak!
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş arayan vatandaşlara fırsatlar sunmaya devam ediyor ve şirketlerin güncel iş ilanlarını yayınlıyor. 2022 Nisan ayında yine pek çok farklı sektöre birçok ilden alımlar yapılacak ve başvuru şartları da şirket bazlı olarak belirtiliyor. 2022 Nisan ayı güncel İŞKUR personel alımı iş ilanları ve başvuru şartlarını haberimizden inceleyerek İŞKUR sistemine kayıt oluşturup başvuru yapabilirsiniz. 4.250, 5000, 6000 TL maaş ile iş fırsatı engelli vatandaşlara da sunuluyor. İşte detaylar!
İş arayan binlerce kişiye istihdam sağlayan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) sık sık ilanlarını güncelliyor ve Nisan ayı başlayınca araştırmalar yoğunlaştı. 📢4.250, 5000, 6000 TL maaş ile iş fırsatı oldukça cazip geliyor, detaylar merak ediliyor. Pek çok ilden birçok farklı meslek için alımlar yapılacak ve aranan kişi sayısı ve diğer tüm özel bilgiler şirketlere göre farklılık gösteriyor. Öncelikle İŞKUR sistemine kayıt olmak gerekiyor ve sonrasında şartları uygun olan ilanlara başvuru yapılabiliyor. 2022 Nisan ayı güncel İŞKUR personel alımı iş ilanları ve başvuru şartları haberimizin içeriğinde yer alıyor.
İŞKUR üzerinden Müşteri Temsilcisi alım ilanlarına başvuruda bulunabilmek için https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresine giriş yapın "Meslek" yazan kutucuğa aradığınız sektörü yazıp ara seçeneğine tıklayın. Karşınıza çıkan ilanlara giriş yapın. Başvuru şartlarını taşımanız halinde "Başvur" butonuna tıklayın ve başvurunuzu gerçekleştirin.
Üye olanlar şirket ismini görebiliyorlar
Örnek bilgisayar mühendisi ilan şartları:
DEFİNEX DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKET firmasında çalışmak üzere;
-Üniversitelerin bilgisayar mühendisliği,yazılım mühendisliği,bilgisayar bilimleri ya da benzer bölümlerinden mezun,
-0-3 yıl arası deneyime sahip,
-Java,C#/.net gibi diller ile yazılım geliştirebilen
-Mikroservisler ve konteyner teknolojileri hakkında bilgi sahibi,
-Agile Scrum konusunda fikir sahibi
engelli adaylar aranmaktadır.
Büro memuru örnek ilan:
Satış Sonrası Destek: Satış sonrası ürünler için bakım-onarım taleplerine telefonda destek olup gerekli kişilere yönlendirilmesini yapabilecek engelli personel arayışlarımız vardır.
Çalışma saatleri 09:00-19:00
Servis bulunmamaktadır.
İNTERNETTEN BAŞVURU YAPAN ENGELLİ ADAYLARIN BAŞVUR BUTONUNA TIKLADIKTAN SONRA İŞVEREN İLE İRTİBATA GEÇİP RANDEVU ALMASI GEREKMEKTEDİR.
%40 ve üzeri engelli raporu olan kişiler.