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Kredi kartı kullanırken nelere dikkat edilmeli? Kredi kartını doğru kullan kazançlı çık

Kredi kartı özellikle kayıtlı ekonomi açısından çok önemli bir ödeme aracı. Kredi kartları ödeme aracı olmanın yanında pek çok kolaylık sağlıyor. Peki, ihtiyaçları taksit sistemiyle kolay karşılayan kredi kartları başka hangi fırsatlar sunuyor? Kredi kartlarını kullanırken nelere dikkat edilmeli? İşte yanlış kullanıldığında batağa sürükleyen kredi kartlarının avantajları...

04.05.2019 07:53 - Son Güncelleme: 04.05.2019 07:53
Kredi kartı kullanırken nelere dikkat edilmeli? Kredi kartını doğru kullan kazançlı çık

Kredi kartı özellikle kayıtlı ekonomi açısından çok önemli bir ödeme aracı. Fakat 'bedava alışveriş aracı' olarak görmeye başladığımızdan, başımızdan bela eksik olmuyor. Kredi kartı ile gelecekteki tüm gelirlerimizi ipotek altına alıyoruz ya da yüksek faizlerle kazancımızı bankacılara teslim ediyoruz. Peki kullanmayalım mı? Bilinçli kullanırsak faizsiz kredi imkanına kavuşuruz. Türkiye'de uygulanan 'taksit' sistemiyle de normalde alamayacağımız ürünlere kavuşuruz.

Kredi kartı kullanırken nelere dikkat edilmeli? Kredi kartını doğru kullan kazançlı çık

SON GÜNÜ BEKLEMEYİN
Bankalar limit miktarı kadar faizsiz 1 aylık kredi sunuyor. Yapacağımız, harcadığımızın tamamını ödeyebilmek. O zaman ödeyeceğimiz kadar harcayacağız.

Kredi kartı kullanırken nelere dikkat edilmeli? Kredi kartını doğru kullan kazançlı çık

Bu şekilde her ay harcadığımız kadar sıfır faizli kredi kullanırız. Yani ekstre geldiğinde 'dönem borcunun' tamamını ödememiz gerekiyor. Bankalar üzülecek, siz kazanacaksınız.

Kredi kartı kullanırken nelere dikkat edilmeli? Kredi kartını doğru kullan kazançlı çık

Yukarıdaki sistemi başaramayıp, 'asgari ödeme'yi seçiyorsak borç sarmalına girmiş bulunuyoruz. Bu şekilde devam ederseniz 4-5 ay sonra büyük bir borcun altına girdiğinizi görürsünüz. Hatta harcama da yapıyorsanız 1 yıl sonra borcunuzun aynen durduğunu göreceksiniz.

Kredi kartı kullanırken nelere dikkat edilmeli? Kredi kartını doğru kullan kazançlı çık

Bütün bunlara rağmen eğer borcunuzu kredilendirirseniz, elinizden geldiğince asgari ödeme tutarından fazlasını ödeyin ve son ödeme tarihini beklemeyin. Çünkü faizler günlük işletiliyor. Örneğin; ayın 3'ünde kesilen ekstrede son ödeme 13'ü oluyor. Siz 4'ünde öderseniz 9 günlük faiz kârınız olacak.

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