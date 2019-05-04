Kredi kartı kullanırken nelere dikkat edilmeli? Kredi kartını doğru kullan kazançlı çık

Kredi kartı özellikle kayıtlı ekonomi açısından çok önemli bir ödeme aracı. Fakat 'bedava alışveriş aracı' olarak görmeye başladığımızdan, başımızdan bela eksik olmuyor. Kredi kartı ile gelecekteki tüm gelirlerimizi ipotek altına alıyoruz ya da yüksek faizlerle kazancımızı bankacılara teslim ediyoruz. Peki kullanmayalım mı? Bilinçli kullanırsak faizsiz kredi imkanına kavuşuruz. Türkiye'de uygulanan 'taksit' sistemiyle de normalde alamayacağımız ürünlere kavuşuruz.