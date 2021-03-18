22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Süratle erimeye başladı! Yüzde 2,32'ye varan düşüş sonrası...

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 221 milyon 711 bin 53,04 lira, işlem miktarı ise 2.927,18 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 262 milyon 204 bin 779,11 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Garanti BBVA, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.