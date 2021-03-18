22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Süratle erimeye başladı! Yüzde 2,32'ye varan düşüş sonrası...
22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatlarında yaşanan düşüş hız kazandı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,32 azalışla 408,00 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 410 bin 500 lirayı, en yüksek ise 420 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalışla 410 bin 500 liradan tamamladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı sonrası fiyatlarda yaşanan düşüş sonrası vatandaşlar alış satış fiyatlarına odaklandı. İşte 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları
22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları özellikle bugün günün en çok araştırılanları arasında yer aldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı sonrası altın fiyatlarında sert bir düşüş yaşandı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 410 bin 500 liraya geriledi. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 662,00 lira, Cumhuriyet altını 2.709,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,32 düşüşle 408,00 liradan işlem gördü
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,32 azalışla 408,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 662,00 lira, Cumhuriyet altını 2.709,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,32 düşüşle 408,00 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 410 BİN 500 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 410 bin 500 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 410 bin 500 lirayı, en yüksek ise 420 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalışla 410 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 221 milyon 711 bin 53,04 lira, işlem miktarı ise 2.927,18 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 262 milyon 204 bin 779,11 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Garanti BBVA, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.