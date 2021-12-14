Altın fiyatlarında son dakika! Gram altın kanatlandı! Gelgitlerle giden eli boş dönüyor! 22-18-14 ayar bilezik ve 0.5 gram, gram altın fiyatı
Altın fiyatlarında son dakika! Altın fiyatları ons bazında düşüş gösterse de yurt içerisinde gram bazında güçlenmesini sürdürüyor. Gram atlın 800 lira civarını geçti. Fed'in bu hafta gerçekleştireceği faiz toplantısı altının yön bulması yönünden büyük ehemmiyet arz ediyor. ABD enflasyon bilgileri ile Amerika'nın enflasyon seviyesi yüzde 6.8'i görerek son 40 senenin zirvesine oturdu. Gram altın fiyatları ise artış yaparak 834 lira seviyesinden alıcı buluyor. Ons altın ise 1.785 dolar seviyelerinde. Öte yandan eksperler altın fiyatlarının geleceğiyle alakalı peş peşe tahminlerde bulundu! İşte altın fiyatlarıyla alakalı bütün gelişmeler...
Son zamanların en çok konuşulan olaylarından biride şüphesiz; altın fiyatları oluyor. Gram altın kendi rekorunu kırarken; altın fiyatları ise adeta arşa çıktı! ABD enflasyon seviyesi açıklamasının sonrasında yatırımcılar doğrultusundan "bugün altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL" sorularıyla mercek altına alınıyor. Gelişmeler nedeniyle vatandaşlar ve yatırımcılar ABD enflasyon verisi ile altının gram fiyatı düşecek mi yükselecek mi sorusuna cevap arıyor. Peki 22-18-14 ayar bileziğin gramı ne kadar? İşte altın gram canlı fiyatı...
ABD Merkez Bankası Fed, geçen aylarda tahvil alımlarını azaltma kararı almış ve bunu uygulamaya koymuştu. ABD'de artan enflasyonun önüne geçmek amacıyla Fed daha erken aksiyon alarak faiz artırımını gerçekleştirmesi bekleniyor. Fed'in faiz artırımını yapmasıyla eş güdümlü ons Altın doğrultusunda düşüş beklentisi meydana çıkıyor.
39 YILIN EN YÜKSEK ENFLASYON VERİSİ
ABD tüketici Fiyat endeksi (TÜFE) Kasım ayında bir önceki senenin aynı devresine göre yüzde 6,8 artış yaşadı.. Bu rakam 1982 senesinden bu yana en yüksek enflasyon rakamı olarak kaydedildi. Bir süredir 1800 dolar sınırında prosedür gören ons altın hafif düşüş eğilimi göstermeye başladı. Küresel enflasyondaki yükseliş ons altındaki destek seviyelerinin yükselmesine niçin oluyor. Haftaya 1782 dolardan başlayan ons altın gün içerisinde en düşük 1781 dolar, en yüksek de 1788 dolar civarını gördü.
ALTINDA BASKI DEVAM EDEBİLİ
İkon Menkul altın fiyatlarına yönelik analizde bulundu. Kurumun yapmış bulunduğu analizde altın fiyatlarının ABD enflasyon verisi etkileri altında kalabileceği belirtildi. İkon Menkul'un değerlendirmesi şöyle: Kasım ayının ortalarında 1870 seviyesinden 1765 oranına gerilemiş olan sarı metalde, bu düşüşün sonrasında yaşanan reaksiyonlar çok sıska kalıyor.
Öyle ki 1795 direncine doğru bir yönelim olmuş olsa da bu dirence pek çok dokunamadı ve yine 1765 desteğine doğru yöneldi. Ek olarak 1680'den gelen kısa vadeli uptrend çizgisinin altında yavaş yavaş yer edinmeye başladı. Dolayısıyla bundan ileri süreçte en azından 1795 üstünde bir tutunma gelmediği prosese aşağı yönlü baskının devam etmesi öngörülebilir.