Altın fiyatlarında son dakika! 40 yılda ilk kez oldu! Gelgitlerle giden eli boş dönüyor! 22-18-14 ayar bileziğin gramı ne kadar oldu?

Öyle ki 1795 direncine doğru bir yönelim olmuş olsa da bu dirence pek çok dokunamadı ve yine 1765 desteğine doğru yöneldi. Ek olarak 1680'den gelen kısa vadeli uptrend çizgisinin altında yavaş yavaş yer edinmeye başladı. Dolayısıyla bundan ileri süreçte en azından 1795 üstünde bir tutunma gelmediği prosese aşağı yönlü baskının devam etmesi öngörülebilir.