Altın fiyatlarında son dakika! 40 yılda ilk kez oldu! Gelgitlerle giden eli boş dönüyor! 22-18-14 ayar bileziğin gramı ne kadar oldu?
Gelgitlerle giden eli boş dönüyor! 22-18-14 ayar bileziğin gramı ne kadar oldu? Altın fiyatları ABD enflasyon seviyesi açıklaması ile tekrardan şekillendi. Döviz kurlarını da direkt olarak etkileyen bu gelişme, dün altının bir oran gerilemesine niçin oldu. ABD enflasyon bilgileri ile Amerika'nın enflasyon seviyesi yüzde 6.8'i görerek son 40 senenin zirvesine oturdu. Gram altının fiyatı, yeni güne hafif düşüşle başlarken; gün içinde en yüksek 791,56 lira civarını, en düşük ise 780,17 lira civarını gördü. Gram altın, dolar kurunda yaşanan artışın etkisiyle yukarıya yönlü hareket ederken, şu sıralarda yüzde 0.47 oranında yükselişle 788,93 lira civarında bulunuyor.
Son zamanların en çok konuşulan olaylarından biride şüphesiz; altın fiyatları oluyor. Gram altın kendi rekorunu kırarken; altın fiyatları ise adeta arşa çıktı! ABD enflasyon seviyesi açıklamasının sonrasında yatırımcılar doğrultusundan "bugün altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL" sorularıyla mercek altına alınıyor. Gelişmeler nedeniyle vatandaşlar ve yatırımcılar ABD enflasyon verisi ile altının gram fiyatı düşecek mi yükselecek mi sorusuna cevap arıyor. Peki 22-18-14 ayar bileziğin gramı ne kadar? İşte altın gram canlı fiyatı...
ALTINDA BASKI DEVAM EDEBİLİ
İkon Menkul altın fiyatlarına yönelik analizde bulundu. Kurumun yapmış bulunduğu analizde altın fiyatlarının ABD enflasyon verisi etkileri altında kalabileceği belirtildi. İkon Menkul'un değerlendirmesi şöyle: Kasım ayının ortalarında 1870 seviyesinden 1765 oranına gerilemiş olan sarı metalde, bu düşüşün sonrasında yaşanan reaksiyonlar çok sıska kalıyor.
Öyle ki 1795 direncine doğru bir yönelim olmuş olsa da bu dirence pek çok dokunamadı ve yine 1765 desteğine doğru yöneldi. Ek olarak 1680'den gelen kısa vadeli uptrend çizgisinin altında yavaş yavaş yer edinmeye başladı. Dolayısıyla bundan ileri süreçte en azından 1795 üstünde bir tutunma gelmediği prosese aşağı yönlü baskının devam etmesi öngörülebilir.
ABD ENFLASYON RAKAMI KRİTİK ÖNEMDE OLACAK
Güney Afrika'da tespit edilen ve Omicron olarak isimlendirilen yeni varyant salgın kaynaklı endişeleri artırırken, ilk fiyatlamalarda güvenli liman talebini de artıran bir gelişme oldu. Yeni varyantın daha hızlı bulaştığına ilişkin açıklamalar gelirken, henüz yeni varyantın daha ağır semptomlara neden olduğuna ilişkin bir açıklama yapılmadı. Yeni varyantın taşıdığı çok sayıda mutasyona rağmen korkulduğu gibi ağır seyretmiyor oluşu sevindirici bir gelişme olurken, önümüzdeki günlerde bu husustaki gelişmeler yakından takip edilecektir.
Piyasalar tarafında korku yaratan bir diğer konu ise aşıların yeni varyanta karşı etkisiz kalabileceği konusuydu. İlk sonuçlara göre üç doz BioNTech aşısının Omikron varyantına karşı koruma sağladığının açıklanması da piyasaları rahatlattı. Bu hafta salgın kaynaklı endişelerin bir miktar yatıştığı ve risk iştahının güç kazandığı görülüyor. Güvenli liman talebinin zayıflaması da ons altında dalgalı ve kararsız görünümün devam etmesine yol açıyor.