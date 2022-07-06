Altın fiyatlarında senaryo değişti! Altın 3 ay sonra bu rakamı görecek! Elinde altını olanlar acil baksın! Son dakika altın fiyatları...
Her tahmini bir bir çıkan İslam Memiş altınla alakalı son dakika açıklamaları yaptı. İşte altında bir sondaki atak bağlamında rakam veren İslam Memiş'in o açıklamaları... Haftanın 3. gününe yükselişle başlayan gram altın 967 TL'den prosedür görüyor. Açıklanan resmi rakamlara göre, gram altının 1000 lira düzeyinin altına gerilemesiyle yatırımcılarının da kafaları karıştı. Özellikle Rusya Ukrayna savaşı ardından altın rekor civarlara ulaşırken şu zamanlarda en düşük seviyerelere düştü. BDDK kararı ardından döviz kurunda yaşanan düşüş altın fiyatlarını da etkiledi. Altın fiyatlarındaki düşüş yüzde 3'ü geçti. En son 6 ay evvel altın bu rakamları görmüştü. 6 ayın üstüne en dip rakamları şu zamanlarda gören altın merak ediliyor.
Son günlerde sık sık gündeme gelen altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe bağlı olarak gram altının fiyatı 1.000 liranın altına inmişti. Açıklanan resmi rakamlara göre, yeni haftaya yükselişle başlayan gram altın 977 TL'den çeyrek altın 1.572 TL'den satılırken, cumhuriyet altını da 6 bin 468 TL'den satılıyor. Yine belirtiler resmi rakamlara göre, ons altının fiyatı ise 1808 dolardan prosedür görüyor.
Altın 3 ay sonra bu rakamı görecek! Elinde altını olanlar acil baksın!
Yapılması gereken tek şeyin dövizciye gitmek, tabelaya bakmak ya da bankacılık uygulamasından dolar alıyor gibi bakmak olduğunu ifade eden İslam Memiş, gerçek değerlerin şunlar olduğunu söyledi. Yaptığı bildirimde altın düşüyor, almayalım, bekleyelim düşüncesinde olanları uyarmak istediğini dile getiren İslam Memiş, "1000 lira altında, 950-1000 aralığında kademeli alım yapabilirsiniz. Bana göre çok iyi bir karar." dedi.
İslam Memiş, "Bir sonraki atak 1050, bir sonraki atak 1200 ve yılın son çeyreğinde 1450 benim için şaşırtıcı olmayacaktır." diyen İslam Memiş, gram altının aslında orta ve uzun vade için bana göre avantaj niteliği taşıdığını dile getirerek, elinde gram altın bulunduran yatırımcının da her yükselişte hemen satalım dediğini kaydederek, "Bence satmayalım. Onsta ciddi bir baskılanma var. 1810 dolar seviyesi güçlü bir destek seviyesi." dedi.
Altında resesyon endişesi
Yine de ekonominin olumsuz yönde ilerleyeceğine dair endişelerle eş güdümlü kıymetli metalin güvenilir liman arayan yatırımcılardan destek bulabileceği belirtiliyor. Ekonomistlerin giderek daha büyük bir ihtimal olarak gördüğü ABD ekonomisinde potansiyel bir resesyonun gösterişsiz olabileceği lakin uzun sürebileceği değerlendiriliyor.
Birçok eksper ekonomide yaşanacak bir düşüşün 2007-09 Büyük Finansal Kriz ve 1980'lerde enflasyonun yüksek bulunduğu dönemlerde art arda gelen krizlerden daha hafif geçeceğini düşünüyor. Yatırımcıların ilgi bu hafta yayımlanacak ve sıkılaşma politikasının yol haritası ile ilgili ipuçları barındırabilecek Fed'in son toplantısının tutanaklarında olacak. Bankanın Temmuz toplantısında 50 puan mı yoksa 75 puan mı artıracağı ise ekonomistlerin en çok merak ettiği husus olarak öne çıkıyor.