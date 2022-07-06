Altın fiyatlarında senaryo değişti! Altın 3 ay sonra bu rakamı görecek! Elinde altını olanlar acil baksın! Son dakika altın fiyatları...

Birçok eksper ekonomide yaşanacak bir düşüşün 2007-09 Büyük Finansal Kriz ve 1980'lerde enflasyonun yüksek bulunduğu dönemlerde art arda gelen krizlerden daha hafif geçeceğini düşünüyor. Yatırımcıların ilgi bu hafta yayımlanacak ve sıkılaşma politikasının yol haritası ile ilgili ipuçları barındırabilecek Fed'in son toplantısının tutanaklarında olacak. Bankanın Temmuz toplantısında 50 puan mı yoksa 75 puan mı artıracağı ise ekonomistlerin en çok merak ettiği husus olarak öne çıkıyor.