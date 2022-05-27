Altın fiyatlarında roket etkisi! Zirve tarihini duyan altınını saklıyor! Uzmanlar 6 ay sonra altın ne olur açıkladı! 22 ayar 20 gram bilezik ne kadar?

IKON Menkul doğrultusundan altın fiyatlarıyla alakalı oluşturulan analizde şu ifadelere yer verildi: Ons altında 1848 dolar seviyesinden alınan destekle 1856 dolar düzeyine kadar yükselişler oldu. Yükselişin devamında 4 saatlik periyotta izlediğimiz düşen fiyat eğilimi mühim direnç olarak izlenebilir. Bu eğilim altında kalındığı prosese geri çekilmeler görebiliriz. Bu halde da 1848 ve 1834 destek oluşturabilir. İslam Memiş ise, önümüzdeki aylara yönelik öngörüsünü de paylaşarak, Fed'in bir ileri faiz kararı ardından küresel piyasalarda Haziran ayında dolar varlıklarının gerileyeceğini, borsa, emtia, ons ve kriptoların yükseleceğini yani Mayıs ayının tam tersi bir senaryo ile karşı karşıya kalınacağını bildirdi.