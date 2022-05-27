Altın fiyatlarında roket etkisi! Zirve tarihini duyan altınını saklıyor! Uzmanlar 6 ay sonra altın ne olur açıkladı! 22 ayar 20 gram bilezik ne kadar?
Uzmanlar 6 ay sonra altın ne olur açıkladı! 22 ayar 20 gram bilezik ne kadar? Uluslararası piyasalarda ons altın yönünü yukarıya çevirirken gram altın 975 lira civarını aştı. Peki altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi? Finans analistleri, jeopolitik risklerin ve sık sık enflasyonun aşağı yönlülüğünü koruduğunu gördüklerini ve altının önümüzdeki 6 ay içinde 1.900 dolar / ons seviyesinden desteklenmesi gerekliliğini ifade etti. Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş, Fed'in altın baskılama politikasının etkisini göstermeye başladığını söyleyerek, dolar kurunda sene sonuna kadar çok büyük ataklar olacağını ve bunun da altın fiyatlarını etkileyeceğini belirtti.
IKON Menkul doğrultusundan altın fiyatlarıyla alakalı oluşturulan analizde şu ifadelere yer verildi: Ons altında 1848 dolar seviyesinden alınan destekle 1856 dolar düzeyine kadar yükselişler oldu. Yükselişin devamında 4 saatlik periyotta izlediğimiz düşen fiyat eğilimi mühim direnç olarak izlenebilir. Bu eğilim altında kalındığı prosese geri çekilmeler görebiliriz. Bu halde da 1848 ve 1834 destek oluşturabilir. İslam Memiş ise, önümüzdeki aylara yönelik öngörüsünü de paylaşarak, Fed'in bir ileri faiz kararı ardından küresel piyasalarda Haziran ayında dolar varlıklarının gerileyeceğini, borsa, emtia, ons ve kriptoların yükseleceğini yani Mayıs ayının tam tersi bir senaryo ile karşı karşıya kalınacağını bildirdi.
FED Eylül'de ara verebilir
Bank of America stratejistleri, ekonomide bir kötüleşme olması ya da enflasyonun sakinleşmesi durumunda Fed'in para politikasında sıkılaştırmaya Eylül ayında ara verebileceğini savunuyorlar. Mayıs ayı FOMC toplantı tutanaklarını değerlendiren BofA stratejistleri, "Eğer finansal şartlar kötüleşir ise Fed'in Eylül ayında sıkılaştırmayı durdurması, gösterge faizi yüzde 1,75-2 aralığında bırakması büyük olasılık" ifadelerini kullandılar. Yapılan değerlendirmede, "Fed'in iletişimlerinde hafif fakat ilgi çeken bir farklılık gördük, birtakım Fed yetkilileri zorlu makro ortama işaret ederek faiz yüzde 2'ye ulaştığında vites küçültmen ya da artırımları durdurma opsiyonuna işaret ediyorlar" ifadeleri yer aldı.
Altın zirve yaptı!
Finans analistleri, jeopolitik risklerin ve sıksık enflasyonun aşağı yönlülüğünü koruduğunu gördüklerini ve altının önümüzdeki 6 ay içinde 1.900 dolar / ons seviyesinden desteklenmesi gerekliliğini ifade etti. Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş, Fed'in altın baskılama politikasının etkisini göstermeye başladığını söyleyerek, dolar kurunda sene sonuna kadar çok büyük ataklar olacağını ve bunun da altın fiyatlarını etkileyeceğini belirtti. ABD Merkez Bankası'nın sene sonuna kadar 3 kez daha faiz artırımına gideceğini belirterek, piyasalardaki belirsizlik sebebiyle altının eski forsunu kaybedeceğini ve yerine kıymetli paraların revaçta olacağını ifade etti.
İslam Memiş altın son dakika yorumu! Gram altın kaç para olacak?
Ters rüzgarlar eseceği yorumları ile ilgi çeken Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş "Geçen hafta oluşturulan silkeleme operasyonu ardından ons altın fiyatı son derece sert bir düşüş yaşamıştı. Güçlenen dolar kuru sebebi ile emtia fiyatları büyük baskı altına girmişti.