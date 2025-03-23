Altın fiyatlarında rekor: Gram altın artacak mı, şimdi satılmalı mı? Kritik uyarı

Altın fiyatları ilgiyle takip edilirken yatırımcılar yönünü gümüş, dolar ve euroya çevirmeye başladı. Finans analisti İslam Memiş, yaşanan gelişmeleri yorumladı ve "Elinde altını olan acele etmesin" dedi.
📈 ALTIN ZİRVEDE: 4500 TL SÜRPRİZ OLMAZ
Gram altın geçtiğimiz günlerde 4000 TL seviyesini test etti. Piyasa kapalı olduğu için bu seviyeden fiziki işlem yapılmasa da, yükseliş trendi devam ediyor. İslam Memiş'e göre ons altının 3000 dolar üzerinde kalıcılık sağlaması, gram altında 4500 TL hedefini kuvvetlendiriyor.
Tam altın 24.300 TL'ye, çeyrek altın 6100 TL'ye ulaşırken, yaz aylarına doğru bu seviyelerin daha da yukarısını görmesi bekleniyor.
🚫 ALTININ BAZI TÜRLERİNE YASAK GELDİ
Altın yatırımı yapmak isteyenler için önemli bir gelişme yaşandı. İşçiliksiz ve astar altınların üretimi ve satışı yasaklandı. Artık sadece paketli gram altın satışına izin veriliyor. Ancak elinde astar altın bulunduranlar panik yapmasın; kuyumcular bu ürünleri almaya devam ediyor.
💸 ALTINA ALTERNATİF ARAYANLARA: GÜMÜŞ ÖNE ÇIKIYOR
Altın fiyatlarındaki yükseliş, bütçesi sınırlı yatırımcıyı gümüşe yönlendiriyor. Gümüşün gram fiyatı 40-45 TL bandında seyrediyor ve yılın ilk çeyreğinde TL bazında altından daha fazla getiri sağladı. Hem bankalarda gümüş hesabı açmak hem de fiziki olarak gümüş almak mümkün.
🏦 BANKADAN ALTIN ALANLARA VERGİ ŞOKU
Bankalar üzerinden yapılan altın alımlarında binde 2 oranında vergi uygulanmaya başlandı. Bu, gram başına yaklaşık 8 TL ek maliyet anlamına geliyor. İslam Memiş, bu gelişmenin yatırım kararlarını etkileyebileceğini belirtti.
🧘♂️ "ALTINI OLAN PANİK YAPMASIN"
İslam Memiş'in mesajı net: "Eğer acil bir nakit ihtiyacınız yoksa, altınınızı bozmaya gerek yok. Fiyatlarda şok yükselişler yaşandı ancak bu uzun vadeli bir yatırım aracıdır." Özellikle ev veya araç alımı planlayanların değerlendirme yapması gerektiğini vurguladı.
💶 EURO DOLARI SOLLADI
Döviz yatırımında euro öne çıkıyor. 1.03 seviyelerinden 1.09'a kadar yükselen euro/dolar paritesi, yılın ilk çeyreğinde dolardan daha fazla kazandırdı. Teknik olarak 1.12 seviyesi hedefleniyor. Ancak Avrupa ekonomisindeki belirsizlikler, yatırımcıların temkinli olmasını gerektiriyor.
🧠 STRATEJİ ZAMANI: "KORKU DEĞİL, AKIL KAZANDIRIR"
Altın, gümüş, dolar veya euro… Hepsi yatırım aracı olabilir ama kritik olan doğru zamanda doğru kararları verebilmek. Memiş'e göre, "Korkuyla hareket eden kaybeder. Fırsat kollayan, sabırlı olan kazanır."
🧨 BORSA'DA DÜŞÜŞ GEÇİCİ: "UZUN VADEDE KÖTÜMSER DEĞİLİM"
Borsa İstanbul'da son günlerde sert satışlar yaşansa da, Memiş bu düşüşlerin geçici olduğunu düşünüyor. "10.500 puan seviyelerinden gelen düzeltme, uzun vadeli alım fırsatıdır" diyerek yatırımcılara moral verdi.
🌪️ KUSURSUZ FIRTINA MART'TA GERÇEKLEŞTİ
İslam Memiş'in aylar önce dillendirdiği "Kusursuz Fırtına" senaryosu mart ayında adeta bire bir gerçekleşti. Altın, gümüş, döviz ve borsada öngörülen tüm rakamlar kısa sürede görüldü. Şimdi yatırımcıların yapması gereken: sakin kalmak, gelişmeleri takip etmek ve doğru zamanda harekete geçmek.