Altın fiyatlarında rekor: Gram altın artacak mı, şimdi satılmalı mı? Kritik uyarı

Altın fiyatları ilgiyle takip edilirken yatırımcılar yönünü gümüş, dolar ve euroya çevirmeye başladı. Finans analisti İslam Memiş , yaşanan gelişmeleri yorumladı ve "Elinde altını olan acele etmesin" dedi.

📈 ALTIN ZİRVEDE: 4500 TL SÜRPRİZ OLMAZ

Gram altın geçtiğimiz günlerde 4000 TL seviyesini test etti. Piyasa kapalı olduğu için bu seviyeden fiziki işlem yapılmasa da, yükseliş trendi devam ediyor. İslam Memiş'e göre ons altının 3000 dolar üzerinde kalıcılık sağlaması, gram altında 4500 TL hedefini kuvvetlendiriyor.

Tam altın 24.300 TL'ye, çeyrek altın 6100 TL'ye ulaşırken, yaz aylarına doğru bu seviyelerin daha da yukarısını görmesi bekleniyor.