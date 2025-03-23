A101’de 27 Mart indirimleri başladı! Motosiklet 34.990 TL, buzdolabı 10.999 TL’ye düştü

A101, 27 Mart 2025 Perşembe günü geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Baharın gelişini yansıtan indirimli ürünler listesinde bu hafta kahve makinesinden yatak süpürgesine, bahçe mobilyalarından olta setlerine kadar geniş bir yelpaze dikkat çekiyor. Bayram alışverişi yapmak isteyen tüketiciler için cazip fırsatlar sunan A101, aynı zamanda elektrikli bisiklet ve moped gibi ulaşım ürünlerini de raflarına taşıyor.