A101’de 27 Mart indirimleri başladı! Motosiklet 34.990 TL, buzdolabı 10.999 TL’ye düştü

A101, 27 Mart 2025 Perşembe günü geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Baharın gelişini yansıtan indirimli ürünler listesinde bu hafta kahve makinesinden yatak süpürgesine, bahçe mobilyalarından olta setlerine kadar geniş bir yelpaze dikkat çekiyor. Bayram alışverişi yapmak isteyen tüketiciler için cazip fırsatlar sunan A101, aynı zamanda elektrikli bisiklet ve moped gibi ulaşım ürünlerini de raflarına taşıyor.
💨 Saç Düzleştirici – 499 TL
🧹 Yatak Süpürgesi – 1.699 TL
🧺 Ütü – 999 TL
🔥 Saç Maşası – 899 TL
☕ Türk Kahvesi Makinesi – 1.399 TL
🥪 Tost Makinesi – 1.999 TL
⚖️ Dijital Baskül – 279 TL
🍽️ Bulaşık Makinesi – 11.499 TL
👕 Çamaşır Makinesi – 10.499 TL
🧊 Buzdolabı – 10.999 - 19.999 TL
📺 Android TV – 24.999 TL
🚲 Bisiklet – 6.999 TL
🛵 Elektrikli Moped – 29.990 TL
⚡ Elektrikli Bisiklet – 19.990 TL
🛠️ Benzinli Motosiklet – 34.990 TL
🎣 Olta Seti – 499 TL
🪝 Olta Kancası – 69,50 TL
🐟 Sahte Balık Çeşitleri – 79,50 TL
🪑 Kamp Sandalyesi – 289 TL
🍎 Oyuncak Meyve Kesme Seti – 119 TL
🧸 Peluş Penguen – 279 TL
🧩 1000 Parça Puzzle – 79,50 TL
🚗 Oyuncak Arabalı Halı – 159 TL
🧳 Valiz Büyük Boy – 839 TL
🧳 Orta Boy – 739 TL
🧳 Küçük Boy – 639 TL
🧴 Konsantre Yumuşatıcı – 65 TL
🧼 Toz Deterjan – 365 TL
🧪 Çamaşır Suyu – 75 TL
🍟 Cips Çeşitleri – 52,50 TL
🌱 Çiçek Tohumu – 20 TL
🪑 Minderli Bistro Set – 2.699 TL
🪑 4+1 Bistro Set – 6.499 TL
🪑 2+1 Set – 4.499 TL
🍰 Tatlı Tabağı – 35 TL
🍽️ Servis Tabağı – 155 TL
🥘 Kapaklı Servis Tabağı – 249 TL
🫙 Yağlık – 199 TL
🥤 Pipetli Bardak – 129 TL
🥗 Salata Kasesi – 99,50 TL
Fotoğraflar: A101