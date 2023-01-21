Çalışan çocuklu kadınlara 24 bin 910 TL destek! SGK'dan annelere para yatıyor! 90 gün sigortanızın olması yeterli!
Çalışan kadınlara destek olmak amacıyla SGK tarafından yardım ödemeleri yapılıyor. Asgari ücret rakamının 2023 yılı için brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlenmesinin ardından anne ödemeleri merak edildi. Doğum izin parası kapsamında yapılan ödeme tutarları, 2023 yılı asgari ücretiyle birlikte arttı. İşte 2023 çalışan kadın rapor, iş görmezlik parası...
Kadınlar doğum yaptıklarında üç, bazı durumlarda ise dört ayrı ödenek alıyorlar. Öncelikle doğum izninde oldukları dönemde maaşlarını devletten iş görmezlik ödeneği ile alan annelere ayrıca doğum parası, emzirme ve yaparlarsa yarı çalışma ödeneği de veriliyor.
ANNELERE YAPILAN DOĞUM ÖDEMELERİ
RAPOR, İŞ GÖRMEZLİK PARASI
Doğum öncesi ve sonrası toplam kullanılan 112 günlük (16 hafta) izin süresi üzerinden hesaplanıyor. İkiz ve üçüz olunca bu süreye 2 hafta daha katılıyor. Paranın yatıp yatmadığı 'turkiye.gov.tr' den kontrol edilebiliyor. Para, annenin adına açılan Ziraat Bankası hesabına doğum izni bittikten sonra yatıyor. Ya da başvuru yapan kişiler tarafından PTT şubelerine gidilerek çekiliyor.
DOĞUM YARDIMI
Annelere çalışıp çalışmadığına bakılmaksızın doğum parası da veriliyor. İlk çocuk için 300, ikinci için 400, üçüncü ve sonrakilere de 600 lira ödeniyor. Bunun için en yakın kaymakamlığa başvurmak yeterli, Çocuğun doğum belgelerini de yanınızda götürmeyi unutmayın.
EMZİRME ÖDENEĞİ
Emzirme ödeneği almak için de kadının çalışıyor olması ya da kendi işini yapması veya eşinin kendi işini yapıyor ya da bir yerde çalışıyor olması yeterli oluyor. Her yıl bu ödenek yeniden belirleniyor. 2022'de tutar 316 liraydı, bu yıl için henüz rakam belli değil. Kadın çalışmıyorsa sigortalı eşine bu para ödeniyor.