Çalışan çocuklu kadınlara 24 bin 910 TL destek! SGK'dan annelere para yatıyor! 90 gün sigortanızın olması yeterli!

EMZİRME ÖDENEĞİ

Emzirme ödeneği almak için de kadının çalışıyor olması ya da kendi işini yapması veya eşinin kendi işini yapıyor ya da bir yerde çalışıyor olması yeterli oluyor. Her yıl bu ödenek yeniden belirleniyor. 2022'de tutar 316 liraydı, bu yıl için henüz rakam belli değil. Kadın çalışmıyorsa sigortalı eşine bu para ödeniyor.