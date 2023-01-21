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Çalışan çocuklu kadınlara 24 bin 910 TL destek! SGK'dan annelere para yatıyor! 90 gün sigortanızın olması yeterli!

Çalışan kadınlara destek olmak amacıyla SGK tarafından yardım ödemeleri yapılıyor. Asgari ücret rakamının 2023 yılı için brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlenmesinin ardından anne ödemeleri merak edildi. Doğum izin parası kapsamında yapılan ödeme tutarları, 2023 yılı asgari ücretiyle birlikte arttı. İşte 2023 çalışan kadın rapor, iş görmezlik parası...

takvim.com.tr
21.01.2023 21:13 - Son Güncelleme: 21.01.2023 21:14
Çalışan çocuklu kadınlara 24 bin 910 TL destek! SGK’dan annelere para yatıyor! 90 gün sigortanızın olması yeterli! Günlük brüt 333 TL...

Kadınlar doğum yaptıklarında üç, bazı durumlarda ise dört ayrı ödenek alıyorlar. Öncelikle doğum izninde oldukları dönemde maaşlarını devletten iş görmezlik ödeneği ile alan annelere ayrıca doğum parası, emzirme ve yaparlarsa yarı çalışma ödeneği de veriliyor.

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Çalışan çocuklu kadınlara 24 bin 910 TL destek! SGK’dan annelere para yatıyor! 90 gün sigortanızın olması yeterli! Günlük brüt 333 TL...

ANNELERE YAPILAN DOĞUM ÖDEMELERİ

RAPOR, İŞ GÖRMEZLİK PARASI

Doğum öncesi ve sonrası toplam kullanılan 112 günlük (16 hafta) izin süresi üzerinden hesaplanıyor. İkiz ve üçüz olunca bu süreye 2 hafta daha katılıyor. Paranın yatıp yatmadığı 'turkiye.gov.tr' den kontrol edilebiliyor. Para, annenin adına açılan Ziraat Bankası hesabına doğum izni bittikten sonra yatıyor. Ya da başvuru yapan kişiler tarafından PTT şubelerine gidilerek çekiliyor.

Çalışan çocuklu kadınlara 24 bin 910 TL destek! SGK’dan annelere para yatıyor! 90 gün sigortanızın olması yeterli! Günlük brüt 333 TL...

DOĞUM YARDIMI

Annelere çalışıp çalışmadığına bakılmaksızın doğum parası da veriliyor. İlk çocuk için 300, ikinci için 400, üçüncü ve sonrakilere de 600 lira ödeniyor. Bunun için en yakın kaymakamlığa başvurmak yeterli, Çocuğun doğum belgelerini de yanınızda götürmeyi unutmayın.

Çalışan çocuklu kadınlara 24 bin 910 TL destek! SGK’dan annelere para yatıyor! 90 gün sigortanızın olması yeterli! Günlük brüt 333 TL...

EMZİRME ÖDENEĞİ

Emzirme ödeneği almak için de kadının çalışıyor olması ya da kendi işini yapması veya eşinin kendi işini yapıyor ya da bir yerde çalışıyor olması yeterli oluyor. Her yıl bu ödenek yeniden belirleniyor. 2022'de tutar 316 liraydı, bu yıl için henüz rakam belli değil. Kadın çalışmıyorsa sigortalı eşine bu para ödeniyor.

Çalışan çocuklu kadınlara 24 bin 910 TL destek! SGK’dan annelere para yatıyor! 90 gün sigortanızın olması yeterli! Günlük brüt 333 TL...

ÇOKLU DOĞUM YARDIMI

En fazla 24 ay verilen 'Çoklu Doğum Yardım Programı' ile ikiz, üçüz gibi çoklu doğum yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere, 0-2 yaş aralığında çocuk başına 2 yıl boyunca aylık 150 lira ödeme yapılıyor. Hanedeki kişi başına gelir şartı, 2022 yılı için 1.416 lira oldu.

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