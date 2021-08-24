Altın fiyatlarında oynaklık var! Fiyatlar bir artıyor, bir yükseliyor! Patlamayla agresif yükseliş öncesi... 22-14 ve 18 ayar altın bilezik fiyatları

Altın fiyatları gene görenlerin yüreğini oynattı. Altın fiyatlarındaki düşüş u defa her bireyin ağızlarını açık bırakacak. Görenler adeta sudan ucuz dedi. İşte o haberin detayları… Ons altın kritik bir eşik olan 1800 dolar civarını aştı. Dolar endeksinde yaşanan geri çekilmeler altın fiyatlarını etkiliyor. Gözler Cuma günü FED'en yapılacak bildirime çevrildi. Altın ve doların seyrini belirleyecek! İşte eksper yorumları... Son zamanlarda gösterdiği fiyat hareketleriyle yatırımcısının merakla takip ettiği ons altın, çok kritik bir eşik olan 1800 dolar civarını aştı. Dolar endeksinde yaşanan geri çekilmeler ve koronavirüs yayılım hızındaki artış güvenilir liman altında fiyatların yukarıya yönde seyretmesine niçin oluyor. Bu ilerlemeler gram altın fiyatlarını da etkilerken, yatırımcılar altın fiyatlarında yönün ne olacağını merakla bekliyor.