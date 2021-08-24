Altın fiyatlarında oynaklık var! Fiyatlar bir artıyor, bir yükseliyor! Patlamayla agresif yükseliş öncesi... 22-14 ve 18 ayar altın bilezik fiyatları
22-14 ve 18 ayar altın bilezik fiyatları merak ediliyor. Patlamayla agresif yükseliş öncesi... Geçtiğimiz zamanlarda süratle artan altın fiyatları bu defa son derece düştü. Hem düğün yapacakların hem de birikim gerçekleştirmek isteyenlerin yüzünü güldüren altın fiyatları kuyumcuların önünde sıra meydana gelmesine namacıyla oldu. Sizlerde birikim gerçekleştirmek ve altın alabilmek amacıyla ideal vakti kollayanlar arasında yer alıyorsanız bu fırsatı kaçırmayın. İşte düşüşe geride bıraktığımız altının güncel fiyatları… ABD'den gelen mesajların etkileri ile eş güdümlü dalgalı seyrin hakim bulunduğu ons altın, haftanın ilk prosedür gününde kritik eşik olan 1800 dolar düzeyinin üstüne tırmanarak 6 Ağustos tarihinden bu yana ilk kez bu seviyenin üstüne çıktı. Altın fiyatları dur durak bilmiyor güzergahı değişecek! Çember iyice daralıyor ortalık harp yeri! Uyarı yapıldı sonraki ay kesinlikle
Altın fiyatları gene görenlerin yüreğini oynattı. Altın fiyatlarındaki düşüş u defa her bireyin ağızlarını açık bırakacak. Görenler adeta sudan ucuz dedi. İşte o haberin detayları… Ons altın kritik bir eşik olan 1800 dolar civarını aştı. Dolar endeksinde yaşanan geri çekilmeler altın fiyatlarını etkiliyor. Gözler Cuma günü FED'en yapılacak bildirime çevrildi. Altın ve doların seyrini belirleyecek! İşte eksper yorumları... Son zamanlarda gösterdiği fiyat hareketleriyle yatırımcısının merakla takip ettiği ons altın, çok kritik bir eşik olan 1800 dolar civarını aştı. Dolar endeksinde yaşanan geri çekilmeler ve koronavirüs yayılım hızındaki artış güvenilir liman altında fiyatların yukarıya yönde seyretmesine niçin oluyor. Bu ilerlemeler gram altın fiyatlarını da etkilerken, yatırımcılar altın fiyatlarında yönün ne olacağını merakla bekliyor.
ALTINDA 1809 DOLAR SEVİYESİNE KADAR YÜKSELDİ
Son 17 gün içerisinde 1800 dolar seviyesinin altında işlem gören ons altın, geçtiğimiz gün en yüksek 1809 dolar seviyesine kadar yükselerek kayıplarını telafi etmiş oldu. Bugün sabah saatleri itibarıyla ons altın, dünkü kapanışa göre 1805 dolar seviyesinde işlem görürken ons altındaki güçlenmeden destek bulan gram altın ise 487 lira seviyesinde yatay seyrediyor. Aynı saatlerde sakin seyrin hakim olduğu dolar/TL ise 8.41 lira seviyesinde işlem görüyor.
Bu gelişmelerle birlikte altın ve dolar fiyatlarında yön nasıl olacak? Altında yükseliş sürecek mi? Yatırımcıların merakla takip ettiği gelişmeleri Prof. Dr. Sefer Şener Uzmanpara'ya değerlendirdi:
"Geçtiğimiz gün ABD tahvil faizlerindeki ve dolar endeksindeki geri çekilme beraberinde altının ons fiyatının da güçlenmesine sebep oldu.
Aynı şekilde pandemi ile ilgili beklentiler, yeniden bazı noktalarda tedirginliğin artması, aşılamalara rağmen özellikle ABD'de vaka sayılarının artıyor olması diğer taraftan geçici ve sınırlı da olsa emtia fiyatlarındaki yükseliş, ham madde fiyatlarındaki yükseliş altına olan talebi artırmaya başladı.