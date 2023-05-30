Altın fiyatlarında İslam Memiş yeni fırsatı açıkladı! Kuyumcular ise kesin konuştu! 14-18-22 ayar altın bilezik, çeyrek, yarım tam fiyatları değişti!

İslam Memiş'in değerlendirmelerine göre, toplumun kavgacı tavrı ve seçim atmosferinin etkisiyle fırsatların hızla geçtiği bir süreç yaşandı. Ancak düğün yapacak olanlar ve dövizle ticaret yapanlar için bu düşüşlerin bir fırsat olduğunu belirtmek gerekiyor. Öte yandan, düşüşlerin kalıcı olup olmayacağı konusunda şüpheler olduğunu da ifade etmek önemlidir. Bu nedenle, ilgili kişilerin dikkatli olmaları ve piyasaları yakından takip etmeleri önerilmektedir.