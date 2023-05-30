Altın fiyatlarında İslam Memiş yeni fırsatı açıkladı! Kuyumcular ise kesin konuştu! 14-18-22 ayar altın bilezik, çeyrek, yarım tam fiyatları değişti!
Seçim sonuçlarının ardından Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki son duruma ilişkin dikkat çeken yorumlar yaptı. Doların 30 TL olacağı yönündeki spekülasyonlara değinen Memiş, "Milleti gaza getirenler şimdi çiçek böcek fotoğrafı paylaşıyor" şeklinde konuştu. Seçim sonuçlarının ardından dolar ve altın fiyatlarında düşüşler olacağına ilişkin söylemlerini hatırlatan İslam Memiş, toplumun kavgayı sevdiğini belirtti ve fırsatların hızla geçtiğini vurguladı. Seçim öncesindeki fırsatların maalesef kaçırıldığını ifade eden Memiş, borsa tarafında yukarı yönlü hareketlerin, döviz kurları ile altın ve gümüş fiyatlarında ise aşağı yönlü hareketlerin görülebileceğini belirtti.
Seçim öncesinde dolar ve gram altın alanlara değinen İslam Memiş, duygusal olarak varlıklarını yönlendirenlerin zarar ettiğini ifade etti. Kapalı Çarşı'da doları 22.40 TL'den ve gram altını 1.516 TL'den alanların zarar ettiğini belirten Memiş, doların 20.40 TL'ye kadar gerilediğini ve gram altının da 1365 TL'ye düştüğünü söyledi. Memiş, bu durumun zarar anlamına geldiğini vurguladı. Doların yatırım aracı olmadığını ifade eden İslam Memiş, gram altının daha doğru bir seçenek olduğunu belirtti. Doların 30 TL olmasını bekleyenlere seslenen Memiş, siyasi kin ve popülizmle insanları yönlendirmenin doğru olmadığını dile getirdi.
Türkiye'de gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından, dolar ve altın fiyatlarında düşüş beklentilerini hatırlatan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki son durumu değerlendirdi.
Memiş, toplumun kavgayı sevdiğini ve fırsatların geçici olduğunu belirtirken, seçim öncesi fırsatların kaçırıldığını da üzülerek ifade etti. Türkiye'de seçim atmosferinin sürekli olarak yaşandığına dikkat çeken Memiş, piyasalara yönelik değerlendirmelerde bulundu.
Borsa tarafında yukarı yönlü hareketlerin görülebileceğini, döviz kurları ile altın ve gümüş fiyatlarında ise aşağı yönlü hareketlerin mümkün olduğunu ifade eden Memiş, bu durumun fırsatlar sunabileceğini aktardı. Ancak bu düşüşlerin kalıcı olmayabileceği konusunda uyarıda bulunan Memiş, düğün yapacak olanların ve dövizle ticaret yapanların bu durumu dikkate almalarını önerdi. Bu düşüşlerin geçici nitelikte olduğunu belirterek, bir fırsat sunulduğunu vurguladı.
İslam Memiş'in değerlendirmelerine göre, toplumun kavgacı tavrı ve seçim atmosferinin etkisiyle fırsatların hızla geçtiği bir süreç yaşandı. Ancak düğün yapacak olanlar ve dövizle ticaret yapanlar için bu düşüşlerin bir fırsat olduğunu belirtmek gerekiyor. Öte yandan, düşüşlerin kalıcı olup olmayacağı konusunda şüpheler olduğunu da ifade etmek önemlidir. Bu nedenle, ilgili kişilerin dikkatli olmaları ve piyasaları yakından takip etmeleri önerilmektedir.