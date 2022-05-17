Altın fiyatlarında dengeler ters düz oldu! Kimse ekranlara inanmasın dedi, herkes kuyumculara hücum etti! 10 gram 22 ayar bilezik ne kadar?
Altının ons fiyatında düşüş eğilimi devam ederken; ons altın haftanın ilk prosedür gününde 31 Ocak tarihinden beri en düşük seviyeyi gördü. Altın fiyatlarında yaşanan düşüşte majör Merkez Bankalarının daha agresif maddi sıkılaşmaya gidebileceği beklentileri etkili oluyor. Altın fiyatlarında son hal milyonlarca birey doğrultusundan yakından takip ediliyor. Yatırımcılar ve altın alabilmek isteyenler gram altın ne kadar? Çeyrek, Cumhuriyet altını ve tam altın fiyatlarını merak ediyor. Ons altın bugün içinde 1786 dolar oranına kadar gerileyerek, 3,5 ayın en düşük civarını görürken; gün içinde en yüksek 1817 doları gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0,07 oranında yükselişle 1813 dolardan prosedür gördü.
Altının ons fiyatı, doların dünyada güçlenmesiyle aşağı yönlü hareket ederken; 3,5 ayın en düşük oranına kadar geriledi. Peki, altın fiyatları amacıyla hangi ilerlemeler kritik? Özellikle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha sert faiz artırımına gidebileceği beklentisiyle ABD tahvil faizleri ve dolar endeksi yükselirken; altın fiyatları ters korelasyon etkisiyle geriliyor. Doların dünyada en çok prosedür gören 6 para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi; bugün 105 oranına kadar yükselerek; Aralık 2002 tarihinden bu yana zirvesine ulaştı. Dolardaki bu güçlenme, altın fiyatlarını baskılayan en mühim neden olarak öne çıkıyor. Dolar endeksi şu dakikalarda ise, yüzde 0,05 oranında düşüşle 104,51 civarında bulunuyor. Yatırımcılar ve altın alabilmek isteyenler gram altın ne kadar? Çeyrek, Cumhuriyet altını ve tam altın fiyatlarını merak ediyor.
Altın fiyatlarında son durum
Ons altın bugün içinde 1786 dolar oranına kadar gerileyerek, 3,5 ayın en düşük civarını görürken; gün içinde en yüksek 1817 doları gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0,07 oranında yükselişle 1813 dolardan prosedür gördü.
Altının gram fiyatı; gün içinde en yüksek 936,74 lira civarını, en düşük 893,53 lirayı gördü. Gram altın, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan artışın etkisiyle yukarıya yönlü hareket ederken; saat 17:54 itibarıyla yüzde 0,65 oranında yükselişle 907,69 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1503 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 189 liradan satılıyor.
Yeni haftaya 1810 dolar seviyesinden başlayan ons altın, piyasada mühim bir fiyatlama olmamasına karşın sabah saatlerinde 1786 dolar oranına kadar geriledi.
Ons altın piyasalarda güvenilir liman olarak bilinir; lakin her devre bu özelliğini taşımıyor. Örneğin, son iki haftada piyasalarda riskli varlıklarda sert düşüşler yaşanırken ons altın yükselemedi; aksine baskı altında kaldı. Dolar endeksindeki kısmi geri çekilme ve ABD borsalarındaki kısmi toparlanma ise, ons altını son zamanlarda baskı altında tuttu. Bu hal bize korelasyonların devre devre bozulduğunu gösteriyor.
Altın fiyatlarında FED etkisi
Fed, Mayıs ayında faizleri yarım puan artırmış ve Powell benzer hamlelerin Haziran ve Temmuz aylarında da masada olacağını açıklamıştı. "Powell'ın enflasyonu geriletme konusu ile ilgili kararlı olduklarını altını çizen açıklamaları ardından faiz artış beklentileri yukarıya yönlü küçük bir güncelleme yaşadı" diyen IG Asie Pte. Stratejisti Rong Yeap, " Önümüzdeki devre amacıyla agresif sıkılaşma manzarası altın fiyatları üstünde baskı kurabilir" değerlendirmesinde bulundu. Spot altın, ABD tahvil getirilerindeki artışın kıymetli metale olan isteği düşürmesi ardından Mart başında beri aşağı yukarıya yüzde 13 değer kaybetti. Son devrede yatırımcıların güvenilir liman olarak yöneldikleri yatırım aracı dolar oldu.
Altın fiyatları için analistler açıklama yaptı
OANDA kıdemli analisti Jeffrey Halley, altının 1.835 dolar desteğindeki düşüşü ve başka metallerdeki satışların fiyatları bir gecede aşağı çekmesinin altını büyük kayıplara karşı savunmasız bıraktığını, bu amaçla de ons başına 1.780 dolarlık bir destek testinin gündeme yaklaştığını aktardı. Bir başka analist Stephen Innes ise, Fed'in enflasyonu düşürene kadar şahin kalacağını düşünüyor ve bunun altın yatırımcıları amacıyla problem yaratacağını ifade ediyor.