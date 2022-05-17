Altın fiyatlarında dengeler ters düz oldu! Kimse ekranlara inanmasın dedi, herkes kuyumculara hücum etti! 10 gram 22 ayar bilezik ne kadar?

Altının ons fiyatı, doların dünyada güçlenmesiyle aşağı yönlü hareket ederken; 3,5 ayın en düşük oranına kadar geriledi. Peki, altın fiyatları amacıyla hangi ilerlemeler kritik? Özellikle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha sert faiz artırımına gidebileceği beklentisiyle ABD tahvil faizleri ve dolar endeksi yükselirken; altın fiyatları ters korelasyon etkisiyle geriliyor. Doların dünyada en çok prosedür gören 6 para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi; bugün 105 oranına kadar yükselerek; Aralık 2002 tarihinden bu yana zirvesine ulaştı. Dolardaki bu güçlenme, altın fiyatlarını baskılayan en mühim neden olarak öne çıkıyor. Dolar endeksi şu dakikalarda ise, yüzde 0,05 oranında düşüşle 104,51 civarında bulunuyor. Yatırımcılar ve altın alabilmek isteyenler gram altın ne kadar? Çeyrek, Cumhuriyet altını ve tam altın fiyatlarını merak ediyor.