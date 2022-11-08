Altın fiyatlarında çılgın yükseliş! ONS altın 1.800 dolar mı olacak? 3 gün sonra... Bugün çeyrek, yarım, tam ve 18, 22 ayar bilezik kaç TL?

Bu hafta piyasalarda kritik ilerlemeler yaşanılacak. Bu haberler altın ve dolar fiyatları üstünde etkili olması bekleniyor. Bu hafta piyasaların gözü ABD, Almanya ve Çin'de enflasyon rakamlarında. Altın fiyatları Fed'ten sonra bir türlü kendisine gelemedi. Fed'in fazileri artırması ile düşüşü geride bıraktığımız altın fiyatları şimdilik istenilen rakamlara gelmiş değil. Yatırımcılar ise altın fiyatlarının ne kadar olacağını merak ediyor.