Altın fiyatlarında çılgın yükseliş! ONS altın 1.800 dolar mı olacak? 3 gün sonra... Bugün çeyrek, yarım, tam ve 18, 22 ayar bilezik kaç TL?
Altın piyasasında son derece dinamik günler yaşanıyor. Uzun bir süredir altın baskı altında fiyatlanıyordu. Fakat ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam bilgilerinin ardından altın fiyatlarında sert bir hareket görüldü. Ons altın hafta içinde 1.619 dolar civarını görmüştü. Haftanın son prosedür gününde gerçekleşen yükseliş hareketi ile ons altın 1.681 dolar noktasına sıçrayarak bütün yatırımcıları heyecanlandırdı. Ons altın ve döviz kurlarının etkileri ile değişen altın fiyatları, savrulmaya devam ediyor. Altın fiyatları dün güne düşüşle başlarken gün içerisinde değer kazandı. Ons altın dün 1670 doları geçerken bugün 1669 dolar seviyesinden prosedür görüyor.
Bu hafta piyasalarda kritik ilerlemeler yaşanılacak. Bu haberler altın ve dolar fiyatları üstünde etkili olması bekleniyor. Bu hafta piyasaların gözü ABD, Almanya ve Çin'de enflasyon rakamlarında. Altın fiyatları Fed'ten sonra bir türlü kendisine gelemedi. Fed'in fazileri artırması ile düşüşü geride bıraktığımız altın fiyatları şimdilik istenilen rakamlara gelmiş değil. Yatırımcılar ise altın fiyatlarının ne kadar olacağını merak ediyor.
Uzmanlardan Ons altın yorumları
Geçtiğimiz hafta piyasalarda iyimserliğin arttığını söyleyen altın uzmanları, Piyasalar pozitif veriyi bulunca anında bunu değerlendirmeye alıyorlar. Altın pazarı ABD tarım dışı istihdam bilgisini beğenmiş ve fiyatlar yükselmiş. Ons altında yükselişler olmuş ve hem de yüzde 3'ün üstünde fiyat artmış. Artık ons altında artışın devam etmesini bekleriz. Altın fiyatları şu anda varolduğu noktadan 1.727 dolar civarına kadar biraz zorlanabilir. Fakat o seviyeyi de geçip gitmesini bekliyorum." şeklinde konuştu.
"Gelecek hafta ABD tercihleri ve ABD enflasyon bilgileri var. Bu iki haber altın fiyatlarını gene etkileyecek. Dolayısıyla altın fiyatlarında ileriki hafta yükseliş faaliyetlerini takip etmeye devam edebiliriz. Ons altın hedeflerin üstüne çıkabilir. Fakat gelen bilgilerin mahiyetine göre bu değişir. Kişisel düşüncem artışın devam edeceği şeklinde." dedi.
Ons altın ile ilgili olarak bir değerlendirme yapan Visne Academy Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Barışcan Yücel, "Ons altında karşımızda mühim bir direnç düzeyi var. 1.690 dolar teknik direnç düzeyi aşılmadıkça altın fiyatlarında yükseliş trendi başladı diyemeyiz. Bu olmadıkça bütün yükselişler günlük reaksiyon alımlarından kaynaklanır. Bu reaksiyon alımlarının kalıcı olabileceği de şüphelidir." ifadelerini kullandı.
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Barışcan Yücel, "Gram altında ortaya gelen yükselişlerde 1.010 TL ile 1.030 TL arasındaki seviyeler takip edilmeli. Bu seviyeler aşılır ve kapanışlar gerçekleşirse o vakit gram altında sert yükselişler bekleyebiliriz. Bu seviyelerde gram altın amacıyla bir baraj var diyebiliriz. Önce bu baraj aşılmalı." şeklinde konuştu.