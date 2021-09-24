Altın fiyatlarında çarklar ters dönmeye başladı! Altın fiyatlarındaki yükseliş arşa çıktı! Gram altını gören şoke oldu! 14-18-22 ve 24 ayar altın bilezik fiyatları...

Merkez Bankasının faiz indirimi ardından kurda yaşanan yükseliş altın fiyatlarına da yansıdı. Altın fiyatları 25 Eylül 2021 Cuma gününe yükselişle başlarken gram altın 495 TL seviyelerine kadar yükseldi. Gram altın bugün ne kadar, kaç TL? İşte 25 Eylül 2021 Cuma serbest pazar güncel altın fiyatları... Altının ons fiyatı, dün gerçekleşen Fed toplantı neticeleri ve Başkan Powell'ın açıklamaları ardından 1787 dolar ile 1764 dolar civarında dalgalı hareket eder iken yeni güne 1768 dolar civarında başladı. Piyasalardaki dalgalanmalarda Fed Başkanı Powell'ın "Varlık alımının azaltılması planına dair duyuru ileri toplantıda gelebilir" söylemi daha çok etkili oldu. Ons altın bugün içinde en yüksek 1769 dolar civarını; en düşük ise 1760 dolar civarını görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0.22 oranında düşüşle 1764 dolardan işlem gördü.