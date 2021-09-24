Altın fiyatlarında çarklar ters dönmeye başladı! Altın fiyatlarındaki yükseliş arşa çıktı! Gram altını gören şoke oldu! 14-18-22 ve 24 ayar altın bilezik fiyatları...
Altın fiyatlarındaki yükseliş arşa çıktı! Altın alırken dikkat çarklar terse döndü. İç ve dış pazarlarda yaşanan ekonomik ilerlemelerle eş güdümlü fiyatı günden güne değişime uğrayan ve vatandaşların yatırım denince ilk aklına gelen aracı olan altının fiyatları, gün içerisinde çoğu çok kez değişime uğruyor. Bu amaçla alış ve satış fiyatları ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler 24 Eylül 2021 Cuma gününde internet arama motorlarında incelemelerde bulunuyor. Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 491 lira civarında hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1764 dolar civarında bulunuyor. İşte aracı kurumların altın fiyatı analizleri... 24 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? 22 ayar bilezik, yarım, tam, gram, çeyrek kuyumcu anlık altın fiyatları! 24 Eylül CANLI döviz kurları: Dolar, euro, sterlin kaç TL, ne kadar oldu? Serbest piyasada döviz açılış fiyatları!
Merkez Bankasının faiz indirimi ardından kurda yaşanan yükseliş altın fiyatlarına da yansıdı. Altın fiyatları 25 Eylül 2021 Cuma gününe yükselişle başlarken gram altın 495 TL seviyelerine kadar yükseldi. Gram altın bugün ne kadar, kaç TL? İşte 25 Eylül 2021 Cuma serbest pazar güncel altın fiyatları... Altının ons fiyatı, dün gerçekleşen Fed toplantı neticeleri ve Başkan Powell'ın açıklamaları ardından 1787 dolar ile 1764 dolar civarında dalgalı hareket eder iken yeni güne 1768 dolar civarında başladı. Piyasalardaki dalgalanmalarda Fed Başkanı Powell'ın "Varlık alımının azaltılması planına dair duyuru ileri toplantıda gelebilir" söylemi daha çok etkili oldu. Ons altın bugün içinde en yüksek 1769 dolar civarını; en düşük ise 1760 dolar civarını görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0.22 oranında düşüşle 1764 dolardan işlem gördü.
Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 494 lira civarında hareket eder iken; yeni güne 491 lira düzeyden başladı. Gram altının fiyatı yeni güne düşüşle başlarken; gün içinde en yüksek 492,38 lira civarını, en düşük ise 490,19 lira civarını gördü.
Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket eder iken, saat 10.04 itibarıyla yüzde 0.02 oranında düşüşle 491,38 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 805 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 315 liradan işlem görüyor.
1.780 ALTINDA KALINDIKÇA ZAYIFLIĞIN SÜREBİLİR
Vakıf Yatırım
Ons altın, vakit vakit gelen reaksiyon alımlarına karşın zayıf seyretmeye devam ediyor. Dün yapılan FED toplantısının ardındannda ilk aşamada dolar endeksindeki aşağı yönlü seyir, kıymetli metallerde de yukarıyaya reaksiyona niçin oldu. Fakat bu durumun kalıcı olmadığını görüyoruz. Teknik düzey manasında 1.780 altında kalındıkça zayıflığın devam etmesini bekliyoruz. 1.780 oranı üstünde kapanışlarda 1.800 direnci kısa vadede hedeflenebilir. Aşağıda ise 1.745-1.720 ilk destekler olarak izlenebilir.
Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 491 lira civarında hareket eder iken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1764 dolar civarında bulunuyor. İşte aracı kurumların altın fiyatı analizleri...
Altının ons fiyatı, dün gerçekleşen Fed toplantı neticeleri ve Başkan Powell'ın açıklamaları ardından 1787 dolar ile 1764 dolar civarında dalgalı hareket eder iken yeni güne 1768 dolar civarında başladı. Piyasalardaki dalgalanmalarda Fed Başkanı Powell'ın "Varlık alımının azaltılması planına dair duyuru ileri toplantıda gelebilir" söylemi daha çok etkili oldu. Ons altın bugün içinde en yüksek 1769 dolar civarını; en düşük ise 1760 dolar civarını görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0.22 oranında düşüşle 1764 dolardan işlem gördü.