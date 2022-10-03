Altın fiyatlarında büyük tufan: 5 gün sonra sürpriz yaşanacak! Sadece hızlı olan kazanacak! Altın alıp satacaklar dikkat!

Altına yatırım yapılmalı mı?

Altın yatırımları ile ilgili da görüş beyan eden İslam Memiş, "Altın yatırımı her devre kazandırır. Fakat altın yatırımı yapar iken uzun vadeli düşünmelisiniz. Al-sat sisteminde bir yatırımı hiçbir vakit önermiyorum. Şu anda da bu şekilde yatırım yapma imkanınız esasen yok.