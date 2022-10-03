Altın fiyatlarında büyük tufan: 5 gün sonra sürpriz yaşanacak! Sadece hızlı olan kazanacak! Altın alıp satacaklar dikkat!
Altın fiyatları hafta içi ve hafta sonu fark etmeksizin en çok araştırılan konular arasında konumunu alıyor. Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş doğrultusundan flaş bir açıklama geldi. Altın fiyatlarında Ekim sonu ve Kasım başında neler olur? Detaylar gelmeye başladı. Altın piyasasında olabildiğince dinamik günler yaşanıyor. Fiyatlar sonrasında ons altında bir toparlanma hareketi takip edildi. Fakat bu toparlanmanın devam edip etmeyeceğine dair kuvvetli işaretler şimdilik çıkmadı.
Yatırım yapanların ya da yatırım gerçekleştirmek isteyenlerin sorularını yanıtlayan Altın ve Para Piyasası Eksperi İslam Memiş mühim değerlendirmelerde bulundu. Son günlerin yatırım fırsatlarını değerlendiren İslam Memiş sansasyonel tespitlerde bulundu. Peki şu anda en iyi yatırım yolu hangisidir? Yatırım yapar iken yüksek kazanç olanağı nerede?
Altına yatırım yapılmalı mı?
Altın yatırımları ile ilgili da görüş beyan eden İslam Memiş, "Altın yatırımı her devre kazandırır. Fakat altın yatırımı yapar iken uzun vadeli düşünmelisiniz. Al-sat sisteminde bir yatırımı hiçbir vakit önermiyorum. Şu anda da bu şekilde yatırım yapma imkanınız esasen yok.
Altın yatırımı yapıp bekleyenler sonucunda kazançlı çıkarlar. Altın fiyatları sene sonuna doğru yükseliş trendine girecektir. Bugün 1.000 TL sınırına dayanan gram altın sene sonucunda 1.300 TL- 1.400 TL seviyelerini görecektir. Yüzde 30-40 seviyelerinde bir kazançtan bahsediyorum. Bu pazar içerisinde bunu diğer yerde bulmak olası değil." dedi.
2023 Yılında Altın Fiyatları, Düşecek Mi, Artacak Mı?
Societe Generale analistleri doğrultusundan hazırlanan rapora göre altın fiyatları enflasyona karşı en güvenilir yatırım aracı olarak görülen güvenilir liman kartını oynayamadı.