Borsa İstanbul'da 12 Kasım 2026 Perşembe günü genele yayılan alımlarla pozitif bir seyir izlendi. BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,24 değer kazancıyla 11.811 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre 144 puan yükselen endeks, gün içerisinde en düşük 11.675 ve en yüksek 11.898 puan seviyelerini gördü. Endeksteki bu yükselişle birlikte günün en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri de belli oldu. BIST 100'DE GÜNÜN EN ÇOK YÜKSELEN 5 HİSSESİ Alımların hız kazandığı seansta özellikle enerji ve sanayi grubu hisseleri tavan fiyat seviyelerine ulaştı. Günün en fazla değer kazanan hisseleri arasında Vestel ve CW Enerji ilk sırada yer alırken, ilk beşteki tablo şöyle şekillendi: ▲ YUKARI YÖNLÜ Günün en çok yükselen 5 hissesi 01 Vestel (VESTL): Yüzde 10,00 yükseliş 02 CW Enerji (CWENE): Yüzde 10,00 yükseliş 03 Astor Enerji (ASTOR): Yüzde 9,99 yükseliş 04 Kıraç Galvaniz (TCKRC): Yüzde 9,99 yükseliş 05 GLRMK: Yüzde 9,93 yükseliş

BIST 100'DE GÜNÜN EN ÇOK DÜŞEN 5 HİSSESİ Endeksin genelindeki alıcılı seyre rağmen günü satış baskısıyla tamamlayan hisseler de oldu. Günün en fazla değer kaybeden hissesi yüzde 4,50 düşüşle Batıçim olurken, onu takip eden diğer hisseler şunlar oldu: ▼ AŞAĞI YÖNLÜ Günün en çok düşen 5 hissesi 01 Batıçim (BTCIM): Yüzde 4,50 düşüş 02 TRMET: Yüzde 3,30 düşüş 03 TRALT: Yüzde 2,69 düşüş 04 TRENJ: Yüzde 2,52 düşüş 05 RGYAS: Yüzde 2,47 düşüş METAL EŞYA MAKİNA SEKTÖRÜ ÖNE ÇIKTI, BANKACILIK GERİLEDİ Anadolu Ajansının (AA) aktardığı verilere göre, BIST 100 endeksinde toplam işlem hacmi 137,9 milyar lira olarak gerçekleşti. Borsadaki yükselişte sanayi hisseleri lokomotif rol üstlenirken, sektör endeksleri arasında günün en çok kazandıranı yüzde 4,37'lik artışla metal eşya makina oldu. Holding endeksi günü yüzde 1,02 değer kazancıyla kapatırken, bankacılık endeksi genel piyasa yönünün aksine yüzde 0,70 değer kaybetti. Günün en fazla kaybettiren sektörü ise yüzde 2,36'lık düşüşle madencilik oldu.