UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Borsa İstanbul'da en çok yükselen 5 hisse: Merkez Bankası enflasyon tahminini değiştirdi, 4 şirket tavan yaptı

Küresel piyasalarda teknoloji hisselerindeki satış baskısına rağmen Avrupa borsalarındaki iyimser havaya eşlik eden Borsa İstanbul, 137,9 milyar liralık işlem hacmiyle günü yüzde 1,24 artıda kapattı. Metal eşya ve makina sektörü yüzde 4'ü aşan yükselişle piyasayı sırtlarken günün en çok kazandıran ve kaybettiren 5 hissesi netleşti.

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Borsa İstanbul'da en çok yükselen 5 hisse: Merkez Bankası enflasyon tahminini değiştirdi, 4 şirket tavan yaptı

Borsa İstanbul'da 12 Kasım 2026 Perşembe günü genele yayılan alımlarla pozitif bir seyir izlendi. BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,24 değer kazancıyla 11.811 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre 144 puan yükselen endeks, gün içerisinde en düşük 11.675 ve en yüksek 11.898 puan seviyelerini gördü. Endeksteki bu yükselişle birlikte günün en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri de belli oldu.

BIST 100'DE GÜNÜN EN ÇOK YÜKSELEN 5 HİSSESİ

Alımların hız kazandığı seansta özellikle enerji ve sanayi grubu hisseleri tavan fiyat seviyelerine ulaştı. Günün en fazla değer kazanan hisseleri arasında Vestel ve CW Enerji ilk sırada yer alırken, ilk beşteki tablo şöyle şekillendi:

YUKARI YÖNLÜ
Günün en çok yükselen 5 hissesi
01 Vestel (VESTL):
Yüzde 10,00 yükseliş
02 CW Enerji (CWENE):
Yüzde 10,00 yükseliş
03 Astor Enerji (ASTOR):
Yüzde 9,99 yükseliş
04 Kıraç Galvaniz (TCKRC):
Yüzde 9,99 yükseliş
05 GLRMK:
Yüzde 9,93 yükseliş

Borsa İstanbul'da en çok yükselen 5 hisse: Merkez Bankası enflasyon tahminini değiştirdi, 4 şirket tavan yaptı-2

BIST 100'DE GÜNÜN EN ÇOK DÜŞEN 5 HİSSESİ

Endeksin genelindeki alıcılı seyre rağmen günü satış baskısıyla tamamlayan hisseler de oldu. Günün en fazla değer kaybeden hissesi yüzde 4,50 düşüşle Batıçim olurken, onu takip eden diğer hisseler şunlar oldu:

AŞAĞI YÖNLÜ
Günün en çok düşen 5 hissesi
01 Batıçim (BTCIM):
Yüzde 4,50 düşüş
02 TRMET:
Yüzde 3,30 düşüş
03 TRALT:
Yüzde 2,69 düşüş
04 TRENJ:
Yüzde 2,52 düşüş
05 RGYAS:
Yüzde 2,47 düşüş

METAL EŞYA MAKİNA SEKTÖRÜ ÖNE ÇIKTI, BANKACILIK GERİLEDİ

Anadolu Ajansının (AA) aktardığı verilere göre, BIST 100 endeksinde toplam işlem hacmi 137,9 milyar lira olarak gerçekleşti. Borsadaki yükselişte sanayi hisseleri lokomotif rol üstlenirken, sektör endeksleri arasında günün en çok kazandıranı yüzde 4,37'lik artışla metal eşya makina oldu.

Holding endeksi günü yüzde 1,02 değer kazancıyla kapatırken, bankacılık endeksi genel piyasa yönünün aksine yüzde 0,70 değer kaybetti. Günün en fazla kaybettiren sektörü ise yüzde 2,36'lık düşüşle madencilik oldu.

Borsa İstanbul'da en çok yükselen 5 hisse: Merkez Bankası enflasyon tahminini değiştirdi, 4 şirket tavan yaptı-3

MERKEZ BANKASININ ENFLASYON TAHMİNİ VE KÜRESEL PİYASALARIN ETKİSİ

Yurt içi piyasaların gündeminde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) enflasyon revizyonu da vardı. TCMB, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28'den yüzde 29,5'e yükseltti. Küresel piyasalarda ise Nvidia Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang'ın istifası teknoloji hisselerinde satış baskısını artırırken, Avrupa borsaları güçlü şirket bilançolarının desteğiyle pozitif bir seyir izledi. Borsa İstanbul da Avrupa borsalarındaki bu olumlu tabloya paralel olarak günü alıcılı tamamladı.

Borsa İstanbul'da en çok yükselen 5 hisse: Merkez Bankası enflasyon tahminini değiştirdi, 4 şirket tavan yaptı-4

YARIN HANGİ VERİLER VE TEKNİK SEVİYELER TAKİP EDİLECEK?

VERİ AKIŞI
Haftanın son işlem gününde yatırımcıların odağında hem yurt içi hem de yurt dışı veri gündemi olacak. Yarın yurt içinde piyasa katılımcıları anketi ve cari işlemler dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi dış ticaret dengesi ve büyüme verileri ile ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) izlenecek.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde yarın takip edilecek kritik seviyeleri şöyle sıralıyor:

TEKNİK GÖRÜNÜM
BIST 100
Direnç seviyeleri: 11.900 ve 12.000 puan
Destek seviyeleri: 11.700 ve 11.600 puan

Başkan Erdoğan'dan güçlü talimat! Açıklama AK Parti'den: 2027 emekli zammında 2 bakanlık devrede
SONRAKİ HABER

Başkan Erdoğan'dan emekli maaşları için güçlü talimat!
Diyar Oktuay
Diyar Oktuay Takvim.com.tr Ekonomi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler