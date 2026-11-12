Borsa İstanbul'da en çok yükselen 5 hisse: Merkez Bankası enflasyon tahminini değiştirdi, 4 şirket tavan yaptı
Küresel piyasalarda teknoloji hisselerindeki satış baskısına rağmen Avrupa borsalarındaki iyimser havaya eşlik eden Borsa İstanbul, 137,9 milyar liralık işlem hacmiyle günü yüzde 1,24 artıda kapattı. Metal eşya ve makina sektörü yüzde 4'ü aşan yükselişle piyasayı sırtlarken günün en çok kazandıran ve kaybettiren 5 hissesi netleşti.
Borsa İstanbul'da 12 Kasım 2026 Perşembe günü genele yayılan alımlarla pozitif bir seyir izlendi. BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,24 değer kazancıyla 11.811 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre 144 puan yükselen endeks, gün içerisinde en düşük 11.675 ve en yüksek 11.898 puan seviyelerini gördü. Endeksteki bu yükselişle birlikte günün en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri de belli oldu.
BIST 100'DE GÜNÜN EN ÇOK YÜKSELEN 5 HİSSESİ
Alımların hız kazandığı seansta özellikle enerji ve sanayi grubu hisseleri tavan fiyat seviyelerine ulaştı. Günün en fazla değer kazanan hisseleri arasında Vestel ve CW Enerji ilk sırada yer alırken, ilk beşteki tablo şöyle şekillendi:
BIST 100'DE GÜNÜN EN ÇOK DÜŞEN 5 HİSSESİ
Endeksin genelindeki alıcılı seyre rağmen günü satış baskısıyla tamamlayan hisseler de oldu. Günün en fazla değer kaybeden hissesi yüzde 4,50 düşüşle Batıçim olurken, onu takip eden diğer hisseler şunlar oldu:
METAL EŞYA MAKİNA SEKTÖRÜ ÖNE ÇIKTI, BANKACILIK GERİLEDİ
Anadolu Ajansının (AA) aktardığı verilere göre, BIST 100 endeksinde toplam işlem hacmi 137,9 milyar lira olarak gerçekleşti. Borsadaki yükselişte sanayi hisseleri lokomotif rol üstlenirken, sektör endeksleri arasında günün en çok kazandıranı yüzde 4,37'lik artışla metal eşya makina oldu.
Holding endeksi günü yüzde 1,02 değer kazancıyla kapatırken, bankacılık endeksi genel piyasa yönünün aksine yüzde 0,70 değer kaybetti. Günün en fazla kaybettiren sektörü ise yüzde 2,36'lık düşüşle madencilik oldu.
MERKEZ BANKASININ ENFLASYON TAHMİNİ VE KÜRESEL PİYASALARIN ETKİSİ
Yurt içi piyasaların gündeminde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) enflasyon revizyonu da vardı. TCMB, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28'den yüzde 29,5'e yükseltti. Küresel piyasalarda ise Nvidia Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang'ın istifası teknoloji hisselerinde satış baskısını artırırken, Avrupa borsaları güçlü şirket bilançolarının desteğiyle pozitif bir seyir izledi. Borsa İstanbul da Avrupa borsalarındaki bu olumlu tabloya paralel olarak günü alıcılı tamamladı.
YARIN HANGİ VERİLER VE TEKNİK SEVİYELER TAKİP EDİLECEK?
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde yarın takip edilecek kritik seviyeleri şöyle sıralıyor: