Altın fiyatlarına son dakika bakan tekrar baktı! Altın fiyatlarında öyle bir gelişme yaşandı ki! 22-14 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı...

Altın fiyatlarından son dönemlerde gözlemlenen farklılık görenleri son derece şaşırtsa da 21 Eylül altın fiyatlarına sizler bile inanmayacaksınız. Altın fiyatlarındaki olağanüstü ilerleme görenleri adeta şoke etti. El sürülecek gibi değildi ama şimdi alınmadan geçilecek gibi değil. Peki 21 Eylül güncel altın fiyatları nedir? İşte detaylar… Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 489 lira civarında hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1757 dolar civarında bulunuyor. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Özsoy, 22 Eylül'de gerçekleşecek Fed toplantısında verilecek mesajlara yer verildi.